Amigos de Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, provocam rumores do casal no Japão

Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltam a ser alvos de especulação de um retorno do casal. Os rumores surgiram após amigos do ex-casal compartilharem imagens de um jantar no mesmo restaurante em Tóquio, Japão, na última terça-feira (10).

O ex-jogador do Flamengo confirmou em entrevista que estava de viagem marcada para o Japão, inicialmente, para compromissos com a Mizuno, sua nova parceira de material esportivo, mas não confirmou a data.

Entretanto, Mário Farache, amigo próximo e fotógrafo de Gabigol, compartilhou em seu Instagram a foto da mesa de um restaurante com comidas japonesas. Pouco tempo depois, Diego Magio, um dos melhores amigos de Rafaella, que costuma viajar com a irmã de Neymar, compartilhou a foto no mesmo local, e fomentou rumores sobre o casal estar novamente reatando o namoro.

Amigos de Gabigol e Rafaella Santos compartilham fotos semelhantes em Tóquio, no Japão (Foto: Reprodução / Instagram)

O relacionamento de Gabigol e Rafaella, conhecido por suas idas e vindas desde 2017, sempre se manteve discreto, com poucas aparições públicas. Informações até o ano passado sugeriam encontros secretos entre os dois, mantendo a relação longe dos holofotes.