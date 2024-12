Cruzeiro: meia Eduardo, do Botafogo, desperta interesse

O Cruzeiro está próximo de anunciar a contratação do meia Eduardo, de 35 anos, campeão da Copa Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo. O contrato do jogador com o clube carioca se encerra no fim do mês, e o acordo com a Raposa, por uma temporada, está bem adiantado. O interesse do Cruzeiro em Eduardo foi divulgado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pelo Lance!.

continua após a publicidade

Uma das características do jogador que ajudou no interesse do técnico Fernando Diniz em sua contratação é a polivalência no meio-campo. Em 2024, Eduardo enfrentou três contusões que prejudicaram seu desempenho com a camisa do Botafogo. Em abril, machucou o tornozelo; em maio, teve problema muscular na coxa direita; e, em julho, passou por cirurgia por causa de lesão no músculo reto femoral direito.

Eduardo foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O meia Eduardo vinha sendo utilizado com frequência pelo técnico português Artur Jorge, até a partida contra o Vitória, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 11 de julho. O jogador deixou o campo reclamando de fortes dores após desperdiçar cobrança de pênalti.

continua após a publicidade

Empresário diz que atacante Dudu tem "carinho especial" pelo Cruzeiro

Problemas médicos atrapalharam temporada de Eduardo

Com esses problemas médicos e a contratação do argentino Almada, Eduardo perdeu espaço no Botafogo e terminou a temporada com 35 jogos, oito gols e quatro assistências. Em toda sua passagem pelo Alvinegro, desde 2022, ele entrou em campo em 98 partidas, com 23 gols e 12 assistências.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Eduardo foi revelado pelo Desportivo Brasil, de onde saiu emprestado para Ituano (2008), Fluminense (2009) e Grêmio Barueri (2010). Em seguida, transferiu-se para o futebol do exterior: Estoril, de Portugal (2010 a 2013), Porto, de Portugal (2013/2014), Nice, da França (2014/2015), Al-Hilal, da Arábia Saudita (2015 a 2019), Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos (2020/2021) e Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita (2022).