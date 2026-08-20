Macará fará contra Santos o maior jogo de sua história pela Sul-Americana Macará vendeu mais de 15 mil ingressos para sua torcida ocupar o estádio Bellavista

O Macará, clube da cidade de Ambato, no interior do Equador, encara a partida diante do Santos como a maior de sua história.

O duelo será nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Bellavista. Mais de 15 mil pessoas são esperadas para acompanhar a decisão que definirá um dos classificados às quartas de final da Copa Sul-Americana. O adversário de quem avançar já está definido: será o Atlético-MG, que eliminou o Red Bull Bragantino. Além da vaga na próxima fase, o classificado também garantirá uma premiação de R$ 3,6 milhões.

Para chegar a Ambato, o Santos enfrentou uma longa logística. O deslocamento da Baixada Santista até o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, seguido pelo voo até Quito e, posteriormente, pelo trajeto de ônibus até a cidade equatoriana, totalizou cerca de 13 horas. Além do desgaste da viagem, a decisão do técnico Cuca de priorizar o Campeonato Brasileiro fez com que Neymar e Gabigol, dois dos principais nomes do elenco, fossem preservados.

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Loja esportiva com camiseta do Macará na vitrine, em Ambato. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Mesmo sem a presença dos rostos mais conhecidos do grupo santista, cerca de 20 torcedores compareceram ao centro de treinamento na última terça-feira (19) para tentar acompanhar a última atividade da equipe antes da partida. O objetivo era simples: conseguir um autógrafo ou uma foto com os jogadores.

Fã de futebol, Alejandro Lara estava acompanhado do filho, Ezequiel Lara, de apenas oito anos. Os dois ficaram em um dos portões que davam vista para o gramado onde o Santos realizou o treinamento, em meio a uma região de características rurais de Ambato.

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— A gente queria conhecer o Neymar, Gabigol, Robinho e mais alguns jogadores famosos. Faz duas semanas que estávamos planejando vir aqui. Foi uma expectativa muito grande quando ficamos sabendo do jogo, pelo prestígio mundial e pelos jogadores de alto rendimento. O Neymar é o jogador preferido do meu filho, pois é o melhor. Jogou no Barcelona e no PSG. É muito craque e sabemos que, infelizmente, não pode vir, mas viemos apoiar o time, pois torcemos para o Club Técnico Universitario, rival do Macará — disse Alejandro Lara.

Pequeno grupo de torcedores aguardava o time do Santos para último treino antes da decisão da Sul-Americana, no Equador. Entre eles, Alejandro e seu filho Ezequiel. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Entre os torcedores também estava Noelia Moreta, de 12 anos. Acompanhada por familiares, ela carregava orgulhosa um desenho que fez do escudo do Santos, acompanhado da frase "O Melhor do Mundo". A menina também esperava prestigiar Neymar, mas ficou satisfeita ao conseguir uma foto com Robinho Jr., que considera uma das grandes promessas do futebol brasileiro.

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— Eu fiz o desenho para que os jogadores me notassem e autografassem a minha camisa. Eu jogo futebol na escolinha do Independiente del Valle. O Neymar é o meu ídolo e sei de todas as histórias dele vendo tudo na internet. Acho ele um craque e gostava dele quando era mais jovem no Santos. Como ele não está, gostaria também de ver o Robinho Jr., que é uma grande promessa, e espero que vá longe. Não estarei no estádio, mas vou assistir ao jogo em casa e torcer para o Santos — afirmou a adolescente.

Torcedora faz desenho do símbolo do Santos para chamar a atenção dos atletas. (Foto: Juliana Yamaoka/Lance!)

A receptividade ao Santos, porém, não ficou restrita ao último treinamento. Desde a chegada a Ambato, o elenco foi recebido por torcedores no aeroporto, na porta do hotel e também em uma ação de marketing que reuniu sócios do clube.

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A relação com o futebol, entretanto, ganha contornos diferentes quando se observa a rotina da cidade. Apesar da importância da partida para o Macará, fundado em 25 de agosto de 1939 por estudantes do Colegio Nacional Bolívar, localizado a poucos metros da concentração santista, Ambato não parece ter abraçado o jogo nas ruas.

Willian Arão atende fãs na porta do CT do clube. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Nas áreas de comércio, por exemplo, a reportagem encontrou apenas uma loja especializada em artigos esportivos. O predomínio entre os torcedores equatorianos é do Barcelona de Guayaquil, um dos clubes mais populares do país. Independiente del Valle e LDU, que também representam o Equador, seguem vivos na disputa das oitavas de final da Libertadores.

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O próprio Santos já esteve no país nesta edição da Copa Sul-Americana. Na primeira fase, a equipe enfrentou o Deportivo Cuenca, cidade localizada na Cordilheira dos Andes, no sul do Equador.

Na manhã desta quinta-feira (20), horas antes da partida, a reportagem do Lance encontrou apenas um torcedor vestido com a camisa do Macará pelas ruas próximas a alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o Mercado Central e o Parque Juan Montalvo.

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Centro da cidade de Ambato, no Equador. (Foto: Juliana

A movimentação, no entanto, deve aumentar nas proximidades do Bellavista. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, e, apesar de a cidade não demonstrar nas ruas um clima proporcional à importância do confronto, torcedores do Macará prepararam uma concentração nos arredores do estádio para recepcionar a equipe.

O movimento de cambistas também é frequente na região. Os ingressos chegam a ser comercializados pelo dobro do valor original, que gira em torno de 25 dólares. Outro detalhe que chama a atenção de quem visita Ambato é que a maioria dos estabelecimentos ainda trabalha com pagamento em dinheiro.

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Estádio Bellavista pronto para receber a partida entre Santos e Macará. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Fora do futebol, Ambato apresenta uma rotina típica de uma cidade do interior. O comércio é formado principalmente por pequenos estabelecimentos, como farmácias, lojas de eletrônicos, roupas, presentes, floriculturas, tecidos, objetos de decoração, docerias e sapatos. A cidade também reúne museus, livrarias e muitas igrejas.

Uma das marcas de Ambato são os táxis amarelos, que circulam por ruas estreitas, muitas delas de mão única. Localizada a aproximadamente 2.500 metros acima do nível do mar, a cidade também impõe um desafio físico aos atletas. Por isso, o Santos optou por realizar ao menos um treinamento no local para favorecer a adaptação do elenco à altitude.

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Centro da cidade de Ambato. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

A oferta de produtos e serviços também é mais limitada quando comparada às grandes cidades. Não há muitas lojas de marcas conhecidas, enquanto os restaurantes são, em sua maioria, estabelecimentos locais. Até mesmo quando há opções de fast-food, é comum encontrar pratos à base de frango.

Outro aspecto que chama a atenção é a presença de vendedores pelas ruas, muitos deles com carrinhos de comida. Alguns alimentos são comercializados sem os mesmos cuidados de proteção e higiene encontrados em estabelecimentos tradicionais. A prática está relacionada à forte produção agrícola da região, que movimenta parte da economia local.

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Conhecida como "A Cidade das Flores e das Frutas", Ambato é a capital da província de Tungurahua, nos Andes equatorianos. A cidade também é conhecida pela tradicional Fiesta de las Frutas y las Flores, realizada anualmente durante o período do Carnaval. Outro título carregado com orgulho pelos moradores é o de "Cuna de los Tres Juanes", em referência a três importantes intelectuais equatorianos: Juan Montalvo, Juan León Mera e Juan Benigno Vela.

Área agrícola próxima ao centro de treinamento do Ambato, utilizado pelo Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

É nesse cenário que o Macará tenta escrever uma das páginas mais importantes de seus 87 anos de história. O clube carrega para o campo a identidade de seu povo, de origem indígena, e sonha em avançar pela primeira vez às quartas de final de uma competição continental. Até aqui, a equipe soma uma participação na Libertadores e três na Copa Sul-Americana.

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Do outro lado, o Santos chega com a experiência e o peso de um clube acostumado a decisões internacionais. Em Vila Belmiro, na partida de ida, a torcida equatoriana esteve presente e aproveitou a viagem para conhecer o estádio santista e seus arredores, alimentando o sonho de voltar para casa com a classificação.

Torcida do Macará em frente à concentração do time, em Santos. (Foto: Divulgação/ Macará)

Agora, em Ambato, diante de um Bellavista lotado e de um adversário que trata o confronto como o maior de sua história, resta saber se o sonho do Macará encontrará um final feliz ou se o favoritismo do Santos prevalecerá na altitude equatoriana.

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Comércio em frente ao Mercado Central da cidade de Ambato. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

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