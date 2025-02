Santos anuncia atacante argentino ex-Benfica até 2028; veja detalhes

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (12) a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser, de 24 anos. O jogador estava no Benfica, de Portugal, e assina contrato em definitivo com o Peixe até dezembro de 2028. Este é o nono reforço do elenco santista para a temporada 2025.

O Santos venceu a concorrência do Botafogo e acertou a contratação do atacante por 11 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões). A demora na definição do negócio entre o empresário John Textor, dono do Alvinegro, e o jogador facilitaram ida de Rollheiser para o Peixe.

Benjamín Rollheiser é o novo reforço do Santos para a temporada 2025. (Foto: Reprodução/X/@SLBenfica)

Outros fatores pesaram para a chegada do atleta, como a contratação de Neymar e a boa relação do técnico Pedro Caixinha com a diretoria do Benfica.

Para o setor ofensivo do Santos, além do argentino e de Neymar, chegaram Tiquinho Soares e Gabriel Veron. A equipe também contratou os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e os meias Thaciano e Álvaro Barreal.

Concorrência para o argentino no Santos

Rollheiser atua como ponta e chega para um setor que passa a ser bem concorrido a partir desta janela de transferências. Além do argentino, o Santos tem Veron, ex-Palmeiras e Porto, Soteldo, que retornou de empréstimo, Gabriel Bontempo, que subiu do sub-20, e o artilheiro da equipe na temporada, Guilherme.

A chegada de Neymar ao clube supriu a carência que a equipe tinha de um jogador técnico e decisivo para atuar como "camisa 10", o que ampliou ainda mais a concorrência pelos lados do campo, visto que o craque e ídolo do Peixe será sempre encarado como uma peça titular.

Nas últimas partidas, Caixinha tem apostado em um time com Neymar atuando por trás, como 10, e Soteldo e Guilherme nas pontas, com Tiquinho Soares assumindo a referência no ataque.

Carreira de Rollheiser

Nascido em Coronel Suárez, na Argentina, uma província próxima à capital Buenos Aires, o argentino foi revelado pelo River Plate, onde atuou profissionalmente pela primeira vez em 2019. Depois, foi para o Estudiantes de La Plata e viveu grande fase na equipe antes de sair para a Europa.

Pelo time de La Plata, foram 57 jogos disputados, 12 gols marcados e sete assistências. Contratado pelo Benfica em janeiro de 2024, Rollheiser teve pouco espaço na equipe portuguesa. Jogou 27 partidas e marcou apenas dois gols, além de uma assistência.

Desse total, 18 jogos foram na atual temporada. No entanto, suas oportunidades como titular vieram apenas na Taça de Portugal, sendo reserva nas demais competições.