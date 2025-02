Salário de Neymar no Santos está abaixo de jogadores do Corinthians

Baixando seu salário para aproximadamente 2% do que recebia no Al-Hilal, Neymar fechou acordo com Santos e receberá cerca de R$ 970 mil mensais, menos que outros craques do Brasileirão. A título de exemplo, no duelo entre Santos e Corinthians desta quarta-feira (12), o astro não será o atleta que mais recebe a pisar no gramado da Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Neymar reencontrará seu amigo Memphis Depay no confronto entre Santos e Corinthians. O brasileiro receberá cerca de 33% do que o craque holandês ganha no Timão (R$ 2,9 milhões por mês).

Memphis e Neymar disputam clássico paulista pela 9ª rodada do Paulistão 2025 (Foto: Ettore Chiereguini e Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ No Santos, salário de Neymar será equivalente a 2% do que recebia no Al-Hilal; veja números

Comparado a jogadores do Corinthians, Neymar ainda fica atrás de Yuri Alberto, Igor Coronado e Félix Torres. No Santos, apesar de ter diminuído bruscamente o salário para assinar, o astro é o que mais recebe.

continua após a publicidade

Maiores salários do futebol brasileiro (por mês)

Memphis Depay (Corinthians) - R$ 2,9 milhões

Gabigol (Cruzeiro) - R$ 2,4 milhões

Oscar (São Paulo) - R$ 2,3 milhões

Paulinho (Palmeiras) - R$ 2 milhões

Hulk (Atlético-MG) - R$ 2 milhões

Everton Ribeiro (Bahia) - R$ 2 milhões

Matheus Pereira (Cruzeiro) - R$ 1,8 milhões

Borré (Internacional) - R$ 1,8 milhões

Alex Telles (Botafogo) - R$ 1,7 milhões

Yuri Alberto (Corinthians) - R$ 1,7 milhões

Salário recorde para Neymar

Neymar chegou a ter o maior salário do futebol mundial em 2017, quando se transferiu para o PSG com um contrato de 30 milhões de euros anuais (R$ 111 milhões à época). Ao fechar com o Al-Hilal, em 2023, o número ficou ainda maior: R$ 100 milhões por mês, segundo o jornal "L'équipe". Antes, no Barcelona, o jogador recebia 15 milhões de euros por ano, o que equivalia a R$ 53 milhões na época.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos