Santos supera Botafogo e fecha contratação do atacante Rollheiser

O Santos venceu a concorrência do Botafogo e acertou a contratação do atacante Benjamín Rollheiser. O clube chegou a um acordo com o Benfica, de Portugal, e vai pagar 11 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) pelo jogador.

O argentino foi um pedido do técnico Pedro Caixinha, que tem boa relação com a diretoria do clube português. A volta de Neymar ao Peixe também pesou na decisão de Rollheiser. A informação foi divulgada pelo "UOL" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Anteriormente, o Botafogo havia chegado a um acordo verbal com o jogador, mas John Textor, proprietário da SAF do clube carioca, desejava concluir a transferência pessoalmente, após retornar de viagem de negócios em Riade, na Arábia Saudita. A demora nas tratativas acabou beneficiando o Santos, que selou o negócio.

Revelado pelo River Plate, Rollheiser passou pelo Estudiantes, também da Argentina, antes de se transferir para o futebol europeu.

Na atual temporada, o atacante disputou 18 jogos pelo Benfica, com um gol marcado e uma assistência. No entanto, suas oportunidades como titular vieram apenas na Taça de Portugal, sendo reserva nas demais competições. O contrato do argentino, por sua vez, é válido até 2029.

Benjamín Rollheiser, novo reforço do Santos, durante partida do Benfica no Estádio da Luz, em Portugal (Foto: Divulgação/Benfica)

Contratações do Santos na janela de transferências

Até o momento, o Santos já anunciou as seguintes contratações na janela: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral Léo Godoy, os meias Thaciano e Zé Rafael, os atacantes Neymar, Tiquinho Soares, Álvaro Barreal, Gabriel Veron e Deivid Washington.

