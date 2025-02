Com Neymar e Depay, vidente faz previsão surpreendente de Santos x Corinthians

Pela presença dos astros Neymar e Memphis Depay entre os relacionados e possíveis titulares, o duelo entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista, que promete ser um dos jogos do ano, entrou para a rodada de previsões do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas.

- Temos oportunidade de empate. Mas eu vejo as cartas do Santos mais pesadas, por isso eu vejo as cartas do Corinthians melhores - disse Luiz.

➡️ As polêmicas de Neymar em Santos x Corinthians: brigas e até demissão de técnico

Qual é a situação dos clubes no Paulistão?

Na tabela, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 22 pontos (sete vitórias, um empate e uma derrota). Por outro lado, o Santos está na terceira colocação do grupo B, atrás de Portuguesa e Guarani, com 9 pontos (duas vitórias, três empates e três derrotas).

➡️ Neymar joga hoje? Onde assistir e prováveis escalações de Corinthians x Santos

Corinthians x Santos opõe Depay e Neymar

Na Neo Química Arena, o Corinthians busca a primeira vitória diante dos rivais nesta temporada. A equipe de Ramón Díaz acumula uma derrota para o São Paulo e um empate diante do Palmeiras, ambos fora de casa.

No entanto, o Timão já garantiu a classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão ao se isolar na liderança do Grupo A com 22 pontos. São 7 vitórias em 9 jogos. Para o duelo de hoje à noite, Ramón conta com os retornos de Yuri Alberto (cumpriu suspensão) e Talles Magno (liberado para resolver problemas particulares).

Por outro lado, o Santos vive situação distinta, já que está fora da zona de classificação, com apenas 9 pontos conquistados, ocupando o 3º lugar do Grupo B, com duas vitórias em oito jogos.

Neymar vai jogar apenas a terceira partida com a camisa do Peixe e está em busca do primeiro gol neste retorno. O time da Baixada Santista também aposta em Guilherme como esperança no ataque já que é o artilheiro da competição com 7 gols marcados.