Memphis x Neymar: quem é o “freguês”? Veja retrospecto

De um lado, Memphis Depay, do outro, Neymar. O clássico desta quarta-feira (12) entre o Corinthians e o Santos colocará frente a frente dois grandes astros do futebol mundial. O jogo, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, está marcado para às 21h30, na Neo Química Arena, palco do confronto. Mas, afinal, quem leva vantagem nos duelos?

Donos da camisa 10 de seus times, o brasileiro tem mais vitórias nas partidas contra o amigo holandês. Até o momento, a dupla se enfrentou em seis oportunidades, com quatro vitórias de Neymar, uma de Memphis e um empate. Além disso, o santista tem dois gols, uma assistência e ainda levantou uma taça, enquanto o corintiano não tirou os números do zero.

Todos esses jogos foram pelo futebol francês, nas temporadas de 2017 a 2021, quando Neymar atuava pelo PSG, e Memphis pelo Lyon.

O primeiro jogo em que Neymar balançou a rede contra a equipe de Memphis foi na goleada por 5 a 0, em 2018. No ano seguinte, marcou seu gol ao conquistar a Copa da França, na decisão por pênaltis.

Confira o retrospecto:

6 jogos

4 vitórias de Neymar

1 empate

1 vitória de Memphis

2 gols e 1 assistência de Neymar

0 gols e 0 assistências de Memphis

Jogos:

Lyon 2 x 4 PSG - Ligue 1 2020/21

PSG 0 x 1 Lyon - Ligue 1 2020/21

PSG 0 x 0 Lyon - Coupe Ligue 2019/20

Lyon 0 x 1 PSG - Ligue 1 2019/20

PSG 5 x 0 Lyon - Ligue 1 2018/19

PSG 2 x 0 Lyon - Ligue 1 2017/18