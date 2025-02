Bruna Biancardi mostra detalhes da nova mansão de Neymar em Santos

Neymar Jr está de casa nova. Após semanas morando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e indo para Santos, para treinar, de helicóptero, o atacante adquiriu uma propriedade de luxo no litoral paulista. A atual namorada, Bruna Biancardi, foi a responsável por mostrar os detalhes da nova casa.

A influenciadora compartilhou com os seguidores nas redes sociais imagens da ampla sala de estar do imóvel. O cômodo, além de espaçoso, contém uma vista paradisiaca do litoral paulista. A mansão adquirida pelo jogador está localizada na região nobre do Morro de Santa Terezinha, em Santos.

Na nova propriedade, Neymar irá morar junto com a companheira Bruna Biancardi e a filha Mavie, de 1 ano. Vale lembrar, que o casal está a espera de uma nova criança. A influenciadora recentemente divulgou o sexo e o nome da criança. Será uma menina chamada Mel.

Neymar no Santos

Com a aquisição da nova Mansão, o atacante deixará de realizar a viagem de ida e volta de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, região onde estava morando com a família desde o retorno ao Brasil, para Santos. Durante as últimas semanas, Neymar estava indo treinar através de viagens, de cerca de 1h, com seu helicóptero particular.

Em campo, o camisa 10 ainda não sabe o que é vencer pelo clube alvinegro. Desde o retorno, o atacante disputou dois jogos, que terminaram em empate, contra o Botafogo-SP e Novorizontino, ambos válidos pelo Campeonato Paulista.

O Santos retorna a campo nesta quarta-feira (12), novamente pelo Paulistão, para enfrentar o Corinthians. A partida está marcada para acontecer às 21h35, na Neo Química Arena. Esta será a primeira ver que Neymar irá disputar um clássico desde o retorno ao Brasil.