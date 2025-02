As polêmicas de Neymar x Corinthians: brigas e até demissão de técnico

Neymar reencontrará o rival Corinthians nesta quarta-feira (12). O Santos enfrenta o Timão na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília), em jogo do Campeonato Paulista. Ao longo da primeira passagem pelo futebol brasileiro, o craque viveu altos e baixos no Clássico Alvinegro. Entre os momentos mais marcantes, estiveram trocas de provocações em campo e um duelo marcado pela demissão de Dorival Júnior, provocada por desentendimento com o então jovem jogador. Abaixo, o Lance! relembra embates entre Neymar e Corinthians.

Chapéu polêmico em Chicão

Neymar aplicou um chapéu em Chicão, do Corinthians, aos 21 minutos do segundo tempo de clássico válido pelo Paulistão de 2010. A partida, no entanto, estava paralisada. O lance desagradou o zagueiro corintiano, que desabafou posteriormente em entrevista ao "Ge".

- Achei uma babaquice o que ele fez. Sabe aquele menino que está começando e se empolga com o futebol? Não tinha necessidade de fazer aquilo. Durante o jogo, ele não deu caneta e nem chapéu. Mas, quando a bola parou, quis fazer gracinha para a torcida. Ele disse que fez aquilo porque deu vontade. Em mim também deu vontade de fazer muita coisa com ele depois do lance, mas não fiz. Futebol arte é quando a bola está rolando. Ele não fez futebol arte durante o jogo. Se ele quer brincar, é melhor ir ao parque de diversões - disse Chicão.

Dorival demitido para Neymar disputar clássico

O desentendimento entre Neymar e Dorival Júnior aconteceu durante a passagem do treinador pelo Santos. O estopim da polêmica ocorreu no jogo Santos x Atlético-GO, no dia 15 de setembro de 2010, pelo Brasileirão. O Santos vencia a partida por 4 a 2, e o time teve um pênalti a seu favor. Neymar queria cobrar a penalidade, no entanto, Dorival ordenou que o batedor oficial, Marcel, fizesse a cobrança.

A decisão irritou Neymar, que demonstrou insatisfação em campo e reclamou abertamente com o treinador. Ao final da partida, Neymar insultou Dorival Júnior e a comissão técnica no vestiário. O jovem chamou o técnico de "burro" e "medroso".

A partir de então, começou uma queda de braços entre os dois. Dorival quis barrar Neymar de dois jogos, contra Guarani e Corinthians. O astro não jogou o primeiro. Posteriormente, porém, a diretoria escolheu o lado do craque e demitiu o treinador um dia antes do clássico paulista. Em campo, Neymar foi titular, mas o Timão venceu por 3 a 2.

Neymar e Dorival Junior tinham ótima relação até desentendimento que culminou na demissão do treinador (Foto: Ivan Storti)

Provocações na Libertadores 2012

No jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2012, na Vila Belmiro, Neymar valorizou uma falta que sofreu de Emerson Sheik. O corintiano, que já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso da partida pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique.

Os jogadores do Corinthians ficaram revoltados e acusaram Neymar de simulação, já que o atleta rolou com dor no gramado, mas se levantou sem lesões logo após o juiz aplicar o cartão vermelho. Além disso, o elenco do Timão cobrou a expulsão do astro por entrada no zagueiro Leandro Castán. Ainda assim, o Corinthians venceu a partida por 1 a 0 e, posteriormente, garantiu a classificação com um empate dentro de casa.

Timão brinca: ‘Vestiu a camisa, segurou nossa bandeira…’

Em 2017, o Corinthians publicou uma foto de Neymar comemorando gol com a bandeirinha de escanteio da Arena Corinthians (com as cores do clube), quando celebrava um tento pela Seleção Brasileira no estádio. O Timão aproveitou para brincar e relembrar que o craque tirou uma foto com a camisa do clube durante as Olimpíadas de 2016.

- Já vestiu nossa camisa, já segurou nossa bandeira! #TáQuerendo - postou o Timão.

Antes de voltar, Neymar veio ao Brasil assistir clássico alvinegro

Ainda no Al-Hilal, Neymar veio ao Brasil e marcou presença no clássico entre Santos e Corinthians, pelo Paulistão de 2024, na Vila Belmiro. O craque assistiu ao clássico do camarote da Blaze, casa de apostas e patrocinadora máster do clube.

Retrospecto contra rival

Durante sua passagem pelo Santos, Neymar marcou gol na conquista do título do Paulistão em final contra o Corinthians, em 2011, na Vila Belmiro. Por outro lado, perdeu a final estadual de 2009 e participou da eliminação do Peixe para o rival na semifinal da Libertadores de 2012.

Retrospecto na Neo Química Arena

A Arena Corinthians costuma dar sorte a Neymar. Ele disputou três jogos no estádio e marcou quatro gols: dois contra a Croácia, na Copa do Mundo, um contra a Colômbia, nas Olimpíadas, e um contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa.