Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 12/11/2024 - 00:36 • São Paulo

Com direito a quebra de tabu de vitórias e um golaço de falta, o Santos confirmou a expectativa estabelecida no começo da temporada e está de volta à Série A do Brasileirão. O 2 x 0 aplicado no Coritiba na noite desta segunda-feira (11) mostrou que o alvinegro conseguiu lidar com o status de favorito ao acesso que foi criado desde o momento do rebaixamento e 2023.

E, por mais que a passagem pela segundona não tenha sido arrasadora, o Peixe pôs em xeque em nenhum momento o seu acesso, mesmo no período inicial da competição, quando esteve fora do G4.

A vaga foi confirmada com 68 pontos conquistados. Na campanha até aqui, foram 20 vitórias, oito empates e oito derrotas. O ataque do Peixe é o melhor da Série B até esta 36ª rodada, com 56 bolas na rede. No quesito defensivo, o Santos sofreu 28 gols e é a segunda melhor, perdendo apenas para o Mirassol.

E a partida no Couto Pereira reforçou o foco do elenco em garantir a vaga antecipada no G4. O clube ainda não havia vencido quatro jogos seguidos neste ano e precisava repetir justamente o placar vitorioso que já havia conquistado nas três partidas anteriores. E o tabu inédito do ano foi colocado abaixo no jogo decisivo.

A bola batida por Otero também representou o fim de uma outra marca para a equipe santista. O venezuelano se tornou o jogador com mais gols de falta na década entre todos que passaram no Santos. Foram três gols anotados desde que chegou, contra dois de Carlos Sánchez, Lucas Lima e Marinho, antigos líderes do ranking.

Veja abaixo os principais momentos do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Otero comemora gol marcado no Couto Pereira. Foto: Santos FC/X.

Largada lenta

As dez primeiras rodadas passaram ao torcedor do Santos um leve sentimento de desconfiança. Isso porque, neste primeiro recorte, o Peixe ocupava a 7ª posição com 15 pontos, três atrás do Goiás, que fechava o G4 naquele momento. O líder era o América Mineiro, com 21.

Mas este foi o único momento considerado ruim da equipe na competição. Ao analisar os números, isso fica mais claro. Das oito derrotas do Santos nesta Série B, seis delas aconteceram neste período dos dez jogos iniciais. Entre a 7ª e a 10ª rodada, foram quatro derrotas seguidas do elenco santista. Dali em diante, o cenário voltou a ser favorável à equipe.

Virada de turno na ponta

A sequência ruim ficou para trás e o Santos virou o turno líder da competição. Entre a 10ª e a 19ª rodada, o Peixe venceu cinco e empatou outros quatro jogos. Entre os principais resultados, o time de Fábio Carille goleou o Coritiba em casa por 4 x 0 e arrancou empates contra os adversários de ponta de tabela, como Mirassol, Vila Nova e Sport.

O segundo turno iniciou com o Peixe somando 34 pontos, contra 33 do Novorizontino, vice-colocado, e 30 do Sport, que ocupava a 5ª posição.

Adversários ameaçando a liderança

Apesar de ter tudo para se manter como líder da Série B, o Santos ainda não está garantido como o campeão da competição nesta temporada. E o primeiro lugar realmente nunca esteve 100% garantido para a equipe, o que não tirava a confiança no acesso.

Em duelo de líderes, Santos e Novorizontino ficaram no 1 x 1 na Vila Belmiro. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

O Novorizontino, que viveu momentos de oscilação, mas tem tudo para também subir, era o primeiro colocado na tabela com 54 pontos, apenas um a mais que o time do Santos. A distância para o Vila Nova, então 5º colocado, era de sete pontos.

Derrotas improváveis e acesso confirmado

Depois de ficar 19 jogos invicto na Série B, o Santos voltou a perder. Diante do Goiás, sofreu um 3 x 1 fora de casa. Se recuperou ao vencer o Mirassol em casa, que briga pelo acesso, e decepcionou ao tropeçar contra a Chapecoense fora de casa, que luta contra o rebaixamento. Essas foram as duas outras derrotas que se somam às seis do começo do campeonato.

E se as derrotas ligaram um leve alerta de atenção à equipe nesta reta final de competição, logo foi cessado com a sequência inédita de quatro vitória seguidas na temporada. O Santos derrotou Ceará, Ituano, Vila Nova e, no jogo decisivo, o Coritiba. Afastou qualquer alerta negativo e garantiu com duas rodadas de antecedência o acesso à Série A.

Mirando o título

Agora, restando duas rodadas, o Peixe briga pelo título da Série B do Brasileirão. Para coroar a temporada com o troféu, o Santos depende apenas de si. Enfrenta o CRB em casa e um empate garante matematicamente o título.

Isso porque, mesmo que o Santos estacione nos 69 pontos ao fim das 38 rodadas, Mirassol e Novorizontino só podem chegar a essa mesma pontuação, o que leva o desempate para o número de vitórias. O Santos tem 20 e os adversários 18, o que daria um novo empate. No terceiro critério, saldo de gols, a vantagem do Peixe é muito grande.

Atualmente, a equipe tem 28 de saldo, contra 15 e 13, respectivamente, de Mirassol e Novorizontino. A probabilidade de tirar essa diferença de saldo em dois jogos é mínima, o que garantiria o troféu com o placar empatado na próxima rodada.

Porém, esse será o último jogo do Santos na Vila Belmiro neste ano, o que dá ao elenco mais força para conquistar os três pontos e o título da conpetição.