Corinthians? Igor Vinícius explica por que escolheu o Santos

Apresentado oficialmente como reforço do Santos, o lateral-direito Igor Vinícius, de 28 anos, firmou contrato até 30 de junho de 2028. Ele foi questionado sobre o interesse do rival Corinthians antes do acerto com o Peixe.

O Lance! apurou que, além do Corinthians, Fortaleza e Vasco também demonstraram interesse no jogador. As negociações com o Santos se intensificaram durante a semana, e, apesar de dúvidas iniciais, Igor optou pelo clube motivado pela estrutura e pelo projeto para a temporada.

— Não tive ligação do Dorival [Júnior]. Tive consultas de clubes brasileiros e até de fora. Tinha opção de ficar no São Paulo, eles queriam renovar por mais um ano. Achei que estava num momento de saída, de fim de ciclo. Procurei novos desafios e a oportunidade de voltar para o Santos é algo muito positivo para a minha carreira — disse o lateral.

— A primeira impressão é muito boa. A posição na tabela não condiz com a qualidade do time. O elenco tem excelentes jogadores, vencedores, um extraclasse, que é craque, que é o Neymar. Essa posição desconfortável na tabela não reflete a qualidade da equipe. O clube vem se reforçando, está em reformulação, e temos tudo para fazer um ótimo segundo semestre, em alto nível — afirmou o novo camisa 18.

Antes do São Paulo, Igor Vinícius passou pela base do Santos aos 12 anos e teve poucas oportunidades no elenco profissional em 2016. O jogador também relembrou sua trajetória nas categorias de base do Peixe e contou que reencontrou alguns funcionários com quem já havia trabalhado.

— Morei embaixo das arquibancadas, via os jogadores dando entrevista coletiva aqui e me imaginava se um dia teria essa oportunidade. Estar de volta é muito especial, estou muito feliz. É um desafio importante na minha carreira. Se o Cléber precisar que eu atue em outras posições, é só treinar. Sempre estarei à disposição do Santos — celebrou.

Igor Vinícius assinou contrato com o Santos até junho de 2028 (Foto: Jota Erre/AGIF)

Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Com a camisa do time, foram 212 jogos, com sete gols e 24 assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia.