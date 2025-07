Santos disputa o terceiro amistoso da temporada contra Desportiva Ferroviária

O Santos fará o terceiro amistoso da temporada na próxima quinta-feira (10), contra a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Os ingressos seguem à venda pelo site ingresse.com ou em pontos físicos, nas lojas Ademar Cunha (nas cidades de Cariacica, Serra e Vila Velha) e na loja Move On, no Shopping Vitória.

O Santos jogou um amistoso diante do Coritiba no Couto Pereira, em preparação para o Campeonato Brasileiro deste ano. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

O amistoso:

O Santos encara a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, depois de 28 anos. Os dois times se enfrentaram pela Copa do Brasil de 1997. O Peixe venceu o duelo de volta da fase preliminar da competição por 5 a 1, no Estádio Palestra Itália.

O amistoso tem como principal objetivo testar o time do Alvinegro Praiano, que não joga desde o dia 12 de junho, quando venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2, no Castelão, antes da pausa do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cléber Xavier foi anunciado no dia 29 de abril e de lá pra ca conseguiu dar mais ritmo de jogo ao argentino Rollheiser, que ainda não engatou uma grande sequência de jogos como titular por ter jogado pouco no Benfica no último ano.

Promoveu a estreia de Zé Rafael após complexo tratamento de uma cirurgia na coluna, além de ter ganhado os reforços Igos Vinícius e Willian Arão. Além disso, também integrou onze meninos da base ao elenco profissional. Neymar renovou contrato e fica à disposição até o final do ano, mas tem apenas 13 jogos desde o retorno à Baixada Santista.

Portanto, a comissão técnica vai testar todo o elenco para ter um direcionamento de como os jogadores estão fisicamente e tecnicamente depois do retorno das férias, que ocorreu no dia 27 de junho. Desde então, o Peixe teve apenas um dia de folga e alternou o treinos em um e dois períodos no CT Rei Pelé.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Coritiba x Santos:

Em preparação para o Campeonato Brasileiro deste ano, o Santos enfrentou o Coritiba no dia 16 de março, no Couto Pereira. O Peixe teve Neymar como garoto-propaganda, mas o camisa 10 não entrou em campo já que estava se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

O Alvinegro ainda era comandado pelo técnico Pedro Caixinha, que foi demitido no dia 4 de abril, e venceu o duelo por 4 a 1 com gols de Tiquinho (2x), Zé Ivaldo e Deivid Washington.

ESCALAÇÃO DO SANTOS: João Paulo (Gabriel Brazão)(Diógenes); JP Chermont (Léo Godoy), Zé Ivaldo (Luisão), Gil (João Basso) e Barreal (Luan Peres); Tomás Rincón (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (Kevyson) e Soteldo (Thaciano); Gabriel Veron (Rafael Freitas), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Rollheiser (Luca Meirelles). Técnico: Pedro Caixinha

Santos x RB Leipzig

O Santos enfrentou o time alemão RB Leipzig no dia 28 de maio, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, sob forte pressão e vivendo o pior momento da temporada, na zona de rebaixamento do Brasileirão e alvo de intensos protestos da torcida organizada devido ao desempenho ruim em campo. As críticas também foram direcionadas ao presidente Marcelo Teixeira.

Além disso, após o duelo, o pai de Neymar deu declarações fortes à imprensa em meio ao imbróglio da renovação contratual do filho com o clube da Baixada Santista. O empresário chegou a questionar se o clube estava preparado para a permanência de Neymar.

O técnico Cléber Xavier rodou o elenco, mas poupou alguns jogadores, como o goleiro titular Gabriel Brazão. Neymar atuou apenas no primeiro tempo. O camisa 10 foi novamente o promotor do amistoso, promovido por dois patrocinadores do craque: Puma e Red Bull.

O Peixe foi derrotado por 3 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques. O gol santista foi marcado por Hyan. O principal destaque da noite foi o holandês Xavi Simons, autor de dois gols.

ESCALAÇÃO DO SANTOS: João Paulo (Diógenes); JP Chermont (Kenay), Zé Ivaldo (João Basso), Luisão (João Alencar) e Escobar (Keyson); Gabriel Bontempo (Léo Godoy), Rollheiser (Diego Pituca), Barreal (Gabriel Veron); Thaciano (Deivid Washington), Neymar (Hyan) e Tiquinho Soares (Padula). Técnico: Cléber Xavier