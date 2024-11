Santos: Guilherme comemora volta à Série A e mira título da B

Guilherme, um dos destaques do Santos na campanha na Série B (Foto: Divulgação/Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 23:53 • Santos (SP)

Um dos maiores destaques do Santos na temporada, o atacante Guilherme celebrou com emoção o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, após a vitória do Santos por 2 a 0 contra o Coritiba, fora de casa, o jogador expressou a felicidade por fazer história com a camisa alvinegra.

— É uma alegria imensa! Que honra vestir essa camisa e ajudar o Santos a voltar à Série A. É gratificante realizar esse sonho e vestir o mesmo manto que o Pelé vestiu — comentou Guilherme, logo após a partida, em entrevista ao SporTV.

Jogadores do Santos comemoram o primeiro gol sobre o Coritiba (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Com o resultado, o Santos chegou a 68 pontos na tabela, garantindo o acesso antecipado e mantendo-se 11 pontos à frente do Ceará, que ocupa a quinta posição e só pode somar mais nove pontos.

O time do técnico Fábio Carille está próximo de se consagrar campeão da Segunda Divisão. No próximo domingo, o Santos receberá o CRB na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília), em confronto que pode garantir o título ao Alvinegro Praiano.

— Foi um ano difícil. Nossa torcida merece demais essa conquista, assim como cada funcionário do CT e da Vila, comissão e diretoria. Agora, é foco total para buscar o título — completou o atacante.