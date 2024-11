Jornalista faz alerta ao Santos após retorno à Série A: ‘História não sustenta mais’

Santos venceu o Coritiba e voltou à Série A do Brasileirão (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 23:50 • Rio de Janeiro (SP)

O Santos garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba nesta segunda-feira, por 2 a 0, no Couto Pereira. Comentarista da partida no Sportv, Alexandre Lozetti exaltou a volta do Peixe à elite, mas fez um alerta ao clube.

- O lugar do Santos é no topo da pirâmide, é a elite da elite. Mas o futebol não permite mais que um clube se sustente só com história. O Santos tem que ter aprendido a lição. tem que voltar fortalecido e compreendendo porque caiu. A volta é sim um orgulho. O Santos voltou no campo, voltou jogando e competindo - começou Lozetti.

- O Santos só tem que entender que sua brilhante e inigualável história não vai sustentá-lo daqui para frente. O que vai sustentar o Santos é a gestão, é a organização e a quantidade interminável de craques que revela ano após ano. O Santos tem que investir na sua identidade e não ser igual a ninguém. Tem que ser o Santos - completou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wendel e Otero marcaram os gols que garantiram o retorno antecipado do Santos, que chegou aos 68 pontos, na liderança da Série B. O Peixe agora não pode mais ser alcançado pelo Ceará, que é 5º colocado com 57 pontos. A equipe de Fábio Carille pode ser campeã do torneio na próxima rodada, contra o CRB.