Santos faz 2 a 0 no Coritiba e volta à Série A do Brasileiro

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 11/11/2024 - 22:54 • São Paulo (SP)

Acabou o calvário. Pode comemorar, torcedor santista. Depois de quase sete meses de agonia na Série B, o Santos volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O time venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), com gols de Wendel Silva e Otero, foi a 68 pontos, manteve a liderança da Série B e agora só pensa no título da competição. Com 50 pontos, o Coritiba fica na 10ª posição e não tem mais chances de subir.

Como foi o jogo

A partida começou sem muitas movimentações das duas equipes. Um chute de Matheus Frizzo para os donos da casa, outro de Giuliano para os visitantes, ambos sem perigo.

Até que aos 18 minutos, Giuliano fez um lançamento preciso para Wendel Silva na área. O atacante finalizou rasteiro com o pé esquerdo e marcou o primeiro gol do Santos, colocando o time alvinegro na frente.

O Coritiba, já sem chances de subir, enfrentava a pressão da torcida após o gol sofrido, teve poucas oportunidades. Quando conseguiu ameaçar, foi parado por Gabriel Brazão.

Wendel Silva comemora o gol que marcou na vitória sobre o Coritiba (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Assim, o Santos ampliou a vantagem com um gol espetacular. Após a cobrança de falta perigosa minutos antes, Otero aproveitou a segunda chance e, de longa distância, acertou um chute preciso no ângulo esquerdo, sem dar chances ao goleiro Pedro Morisco.

No segundo tempo, com o resultado praticamente definido e com os donos da casa sem objetivos no torneio, o jogo ficou morno.

Gabriel Brazão repetiu a atuação da primeira etapa e fez grandes defesas em chutes de Frizzo e Robson. Depois, o Santos fez o tempo passar até o apito final para começar as comemorações pela volta à Série A para o campeonato do ano que vem.

O que vem pela frente

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando recebe o CRB, na Vila Viva Sorte, às 16h (de Brasília), e fechará a campanha na Série B contra o Sport, na última rodada, em Recife. Já o Coritiba vai até Santa Catarina jogar com a Chapecoense, no domingo, e antes de enfrentar o Botafogo-SP na rodada final do torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 2 SANTOS

36ª RODADA - SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda, 11 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

⚽ Gols: Wendell Silva, 19'/1Tº; Otero, 40'/1ºT (SAN)

🟨 Cartão amarelo: Benevenuto (COR)

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)



CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer (Henrique Melo) e Josué (Alef Manga); Matheus Frizzo (Brandão), Lucas Ronier e Júnior Brumado (Robson). Técnico: Jorginho.

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.