Santos garante acesso, Brusque é rebaixado e Paysandu se salva; resumão da Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 23:38 • Santos (SP)

A rodada da Série B do Brasileiro, nesta segunda-feira (11), teve três partidas. A primeira foi Vila Nova x Ponte Preta, às 18h30 (de Brasília). Os dois outros jogos que começaram às 21h (Paysandu x Brusque e Coritiba x Santos) decidiram destinos na Série B. Veja abaixo:

➡️ Santos faz 2 a 0 no Coritiba e volta à Série A do Brasileiro

Vila Nova de olho no G4 e Ponte Preta fugindo do Z4

O primeiro confronto da noite terminou com vitória do Vila Nova por 2 a 1, dois gols de Alesson. Com o resultado, a Macaca segue na zona de rebaixamento, com 38 pontos, um a menos que o CRB, primeiro clube fora da área da degola. O Vila chega a 55 pontos e ainda sonha com o acesso. O quarto colocado e último time que subiria nesse momento é o Sport, com 60 pontos.

Paysandu rebaixa Brusque e garante permanência

Nesse duelo, os dois clubes estavam olhando para baixo. O jogo terminou 1 a 0 para o Paysandu. Com isso, o Brusque tem o destino selado: cai para a Série C do ano que vem. Com 33 pontos, o time catarinense não conseguirá ultrapassar o CRB, com 39 e três vitórias a mais. Para o Papão, a vitória livra o time de vez do rebaixamento para Série C. Chegando a 46 pontos, o time não pode mais ser ultrapassado pela Ponte Preta, que tem 38 e é o primeiro time no Z4.

Santos garante acesso; Coritiba segue na segundona

O jogo mais esperado da noite acabou com a espera ansiosa de uma torcida apaixonada. O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, gols de Wendel Silva e Otero, e estará na Série A do Brasileirão em 2025. Com 68 pontos, o Alvinegro abriu oito pontos sobre o Sport e pode ser campeão na próxima rodada. Do outro lado, o Coxa permanece na Série B. Estacionado com 50 pontos, o time não pode ultrapassar o Sport, que tem 60.

