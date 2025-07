Postagem de Neymar agita torcedores do Santos nas redes sociais

O atacante Neymar foi mais uma vez assunto nas redes sociais. O camisa 10 do Peixe postou uma foto conhecida entre os torcedores santistas em que uma menina com a camisa do Santos carrega uma bandeira com a mensagem: “Te abandonar nunca foi opção”.

continua após a publicidade

Rapidamente a postagem ganhou repercussão entre os torcedores, que compartilharam o conteúdo do camisa 10.

Veja a repercussão:

Neymar renova com o Santos

O atacante Neymar renovou contrato com o Santos até o fim desta temporada. O novo vínculo foi firmado em 24 de junho.

Neymar retornou ao clube no dia 31 de janeiro, em uma noite de reencontros e simbolismo na Vila Belmiro. Shows embalaram o evento, mas foram as declarações de amor à torcida que marcaram o tom da cerimônia.

Da camisa 11 à lendária 10 de Pelé, o Menino da Vila voltou com a missão de ajudar na reconstrução do clube após o inédito rebaixamento à Série B.

continua após a publicidade

O caminho, no entanto, teve obstáculos. Neymar sofreu duas lesões na coxa esquerda que o afastaram dos gramados por dois meses. Ainda assim, promoveu dois amistosos — contra o Coritiba, no Couto Pereira, e diante do RB Leipzig, em Bragança Paulista — e participou de 13 partidas com a camisa do Peixe.

Neymar renova contrato com o Santos até o final do ano: 'Aqui posso ser eu mesmo' (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Fora de campo, também foi protagonista. Participou de ações comerciais, como o lançamento de três novos uniformes, incluindo a icônica camisa azul-turquesa — homenagem ao centenário do clube e à geração vitoriosa que liderou. Sua presença também contribuiu para o crescimento do programa de sócios do Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

Ao lado de Neymar Pai, o presidente Marcelo Teixeira anunciou iniciativas importantes, como a construção de um novo centro de treinamento para o elenco profissional e uma nova arena em Praia Grande.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com apoio de parceiros, o clube inaugurou neste mês um novo CT voltado às categorias de base e ao time principal, além de reformar os vestiários da Vila Belmiro.

Em meio às dificuldades financeiras, o Santos tenta retomar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro — a única competição restante até o fim da temporada.

O clube deposita no Menino da Vila a esperança de liderança dentro de campo, com o objetivo de encerrar o jejum de títulos e garantir o retorno a uma competição da CONMEBOL em 2026 — alimentando o sonho de uma permanência que possa durar até a próxima Copa do Mundo.