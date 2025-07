Santos e Desportiva Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O confronto, válido pela Vitória Cup, torneio amistoso, terá transmissão do Canal Goat e Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

A partida serve como preparação para que Cleber Xavier possa montar o time, de olho na reestreia da temporada. O próximo jogo oficial da equipe santista será diante do Flamengo, no dia 16 de julho.

Sobre o Desportiva Ferroviária

Fundada em 1963, a equipe representa o Espírito Santo na competição internacional e chega com a bagagem de quem soma 18 títulos do Campeonato Capixaba, além de conquistas como a Copa Espírito Santo, Taça Cidade de Vitória e Copa dos Campeões do Estado.

Ficha do jogo SAN DES Amistoso Vitória Cup Data e Hora Quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasília) Local Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES) Árbitro Onde assistir

Conhecida como Locomotiva Grená, a Desportiva é o único time capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube será o anfitrião do torneio e buscará fazer valer o mando de campo diante de adversários nacionais e internacionais.

A Vitória Cup já teve quatro partidas realizadas. A Desportiva Ferroviária, representante capixaba, foi derrotada pelo Banfield por 1 a 0 e também perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1. O Cruzeiro, por sua vez, estreou com derrota para o Defensa por 1 a 0, mas se recuperou ao vencer o Banfield pelo mesmo placar.

Santos de Neymar terá amistoso no Espírito Santo (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira as informações do jogo entre Santos x Desportiva Ferroviária

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X DESPORTIVA FERROVIÁRIA

VITÓRIA CUP - AMISTOSO

📆 Data e horário: quinta-feira (10), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

📺 Onde assistir: Canal Goat e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: A definir.

🚩 Assistentes: A definir.

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. (Técnico: Cleber Xavier)

DESPORTIVA FERROVIÁRIA: Gabriel Pezão; Weslen, Neto, Gustavo Cristo e João Motta; Christopher, Rosiel e Patrick; Renê, Chrismar e Cássio. (Técnico: Rodrigo César)