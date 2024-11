Santos: Carille não diz se fica e fala sobre o planejamento

(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 12/11/2024 - 00:36 • São Paulo (SP)

Depois de 341 dias, o Santos voltou à elite do futebol brasileiro. Mas segundo o técnico Fábio Carille, o planejamento do Peixe para 2025, quando o time voltará a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, já deveria ter começado.

— Tem 15 minutos que o jogo acabou, só foi comemoração no vestiário. Não deu para pensar ainda, penso que o Santos está muito atrasado em relação ao planejamento, o Santos não pode perder mais tempo — analisou o treinador depois dos 2 a 0 sobre o Coritiba.

➡️ De volta à elite! Santos faz 2 a 0 no Coritiba e jogará a Série A em 2025

Com a vitória nesta segunda-feira fora de casa, o Peixe foi a 68 pontos e, faltando dois jogos, não pode mais ser alcançado pelo Ceará, 5º colocado com 57 pontos e 35 jogos. Agora mira o título da Série B.

Mesmo com a confirmação do acesso à Série A, Carille desconversou sobre se fica ou não no Santos na próxima temporada.

— Se vou continuar ou não, não é o problema. O importante agora é todo mundo pensar no Santos e começar a direcionar muitas coisas para 2025 — reiterou o treinador santista.

Fabio Carille durante partida contra o Vila Nova-GO (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Questionado se poderia antecipar férias para os principais jogadores do elenco assim que o Santos garantir o título da Série B, Carille foi categórico.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Não vamos dar férias antes do fim. Vamos todos até o dia 24 de novembro, respeitando o campeonato. Tem time dependendo de jogos ainda, de ponto, seria um desrespeito — finalizou Carille.

O Santos volta a campo no próximo domingo, quando recebe o CRB, na Vila Viva Sorte, às 16h. O Jogo pode valer ao time o título da Série B.