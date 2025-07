Três jogadores do Santos são convocados para a Seleção Brasileira Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 convocou jogadores nascidos a partir de 2009 para a preparação visando o Sul-Americano da categoria, que será disputado no ano que vem. A lista foi divulgada na última terça-feira (8).

Os representantes do Santos são o goleiro Arthur do Vale, o meio-campista Vinicius Rocha e o atacante David Nogueira.

Os jogadores se apresentam na próxima quarta-feira (16), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para um período de treinos que se estende até o dia 27 de julho.

O goleiro do Sub-17 do Santos Arthur do Vale é convocado para a Seleção Brasileira da categoria. (Foto: Divulgação/ Instagram)

A Seleção Brasileira Sub-17 é comandada pelo técnico Dudu Patetuci e é a atual campeã do Sul-Americano da categoria. O título foi conquistado em abril deste ano, diante da Colômbia, nos pênaltis, na casa do adversário.

A lista divulgada reúne jogadores nascidos a partir de 2009. Em 2024, essa geração disputou a Copa 2 de Julho, em Salvador.

O goleiro santista Arthur do Vale comentou sobre a oportunidade de ser convocado pela Amarelinha:

— Voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre uma honra. Cada convocação representa uma nova oportunidade de aprender, evoluir e mostrar meu trabalho. Estou muito feliz em fazer parte desse grupo que inicia a preparação para o Sul-Americano Sub-17 de 2026 e vou aproveitar ao máximo esse período de treinos para seguir crescendo e representando bem o Brasil — destacou o arqueiro.

Natural de Vitória (ES), Arthur do Vale tem 16 anos e iniciou sua trajetória esportiva em uma escolinha de futebol da cidade natal.

Seu talento chamou a atenção do Santos durante uma competição realizada em São José do Rio Preto (SP), o que marcou o início de sua transferência para o clube. No fim de 2019, com apenas 11 anos, ele se mudou com a mãe para a Baixada Santista e logo disputou seu primeiro torneio com a camisa alvinegra.

Desde então, o goleiro vem se destacando nas categorias de base do Santos. Em 2024, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 para disputar a Copa 2 de Julho, na Bahia.

Confira os convocados:

Goleiros

Arthur do Vale - Santos

Gabriel Werneck - Flamengo

Gustavo Milani - Corinthians

Laterais

Matheus Gomes - Palmeiras

Samuel Almeida - Atlético-MG

Richard Wendel - Fluminense

Thiago Vaz - Palmeiras

Zagueiros

Breno Sales - Vasco

Eduardo Wozniak - Avaí

Guilherme de Lira - Palmeiras

Guilherme Vieira - Atlético-MG

João Lucas - Fortaleza

Meio-campistas

Arthur Gomide - Atlético-MG

Gabriel Justen - Fluminense

Hygor Souza - Goiás

Isaac Bovolon - Palmeiras

João Vitor - Flamengo

Khensane Mpusane - Coritiba

Vinicius Rocha - Santos

Atacantes

Benjamin Santos - Grêmio

David Nogueira - Santos

Diego Minete - Vasco

Eduardo Nascimento - Cruzeiro

João Gabriel - Atlético-MG

Kauê Junior Furquim - Corinthians

Riquelmy Santos - Fluminense