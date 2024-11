Otero marcou um belo gol de falta e abriu 2 x0 para Santos contra o Coritiba na Série B.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 22:40 • São Paulo

O Santos ampliou o placar contra o Coritiba e abriu 2 x 0 no Couto Pereira graças a um golaço de falta marcado por Otero. O meia venezuelano acertou uma pancada de fora da área e ainda contou com as curvas da bola no ar para balançar as redes e deixar o Peixe ainda mais perto do acesso à Série A.

O gol marcado levou os santistas à loucura nas redes sociais durante o jogo e confirmou o acesso do Santos de volta à Série A do Brasileirão. A equipe carimbou a vaga no GR com duas rodadas de antecedência e agora briga pode pensar no título da segunda divisão.

O perfil oficial do Santos classificou o lance como "surreal" e foi acompanhada pela torcida alvinegra nos elogios. O lance também marcou a quebra de uma estatística positiva para a equipe. Otero se tornou o jogador do clube com mais gols na década. Só neste ano foram três gols anotados em cobranças de falta.

Otero jogador do Santos comemora seu gol durante partida contra o Coritiba no estadio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Hedeson Alves/AGIF

O dado chamativo coloca o venezuelano à frente dos meias Carlos Sánchez e Lucas Lima, assim como o atacante Marinho. O trio havia marcado dois gols de falta com a camisa do Santos e lideravam essa lista até então.

➡️ Santos faz 2 a 0 no Coritiba e volta à Série A do Brasileiro

➡️ Torcedores do Santos são barrados na entrada do Couto Pereira; entenda

As outras duas cobranças perfeitas de falta saíram contra Ceará, na 14ª rodada, e contra Vila Nova, na rodada passada. No total, são sete gols de Otero desde que chegou no alvinegro.

Veja as reações na web

O golaço surreal (mais um) de Scorpion Otero! 🦂 pic.twitter.com/eJDTlimoqa — Santos FC (@SantosFC) November 12, 2024

A reação do Brazão depois do golaço de falta do Otero 🥵 pic.twitter.com/LnW15fLmUj — Santos Memes (@Santosmemes1912) November 12, 2024