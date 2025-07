O Santos confirmou presença na Vitória Cup, torneio realizado no Espírito Santo. Com isso, o Peixe disputa um amistoso contra a Desportiva Ferroviária na quinta-feira (10), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida serve como preparação para que Cleber Xavier possa montar o time, de olho na reestreia da temporada.

Para o confronto diante do Flamengo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito JP Chermont, o volante João Schmidt e o meia-atacante Rollheiser. O Santos foi contra o adiamento da partida contra o Palmeiras, mas, por outro lado, pode se beneficiar ao “testar” a equipe antes do jogo contra o Rubro-Negro.

Entre as ausências, a mais sentida será a de Rollheiser, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o argentino, Gabriel Bontempo e Thaciano são opções caso o treinador queira mudar o esquema tático. Caso prefira manter a estrutura, Mateus Xavier, promessa do clube, e Deivid Washington, atuando pelas pontas, surgem como alternativas.

Na lateral-direita, Igor Vinícius pode aparecer como opção pela primeira vez e sentir o gosto de reestrear pelo Santos. Até a pausa para o Mundial de Clubes, o treinador vinha utilizando Escobar improvisado na direita e Souza na esquerda. O reforço que chegou recentemente do São Paulo vem treinando com o elenco e pode ser testado.

Por outro lado, Willian Arão, também reforço recente da equipe, não deve estar em campo no Espírito Santo. O jogador admitiu que precisa de um tempo para adquirir o melhor condicionamento físico.

Por fim, Neymar também deve estar à disposição. O camisa 10 não entrou em campo na última partida do Santos por estar suspenso. Cléber Xavier afirmou em entrevista recente que o jogador está apto para atuar os 90 minutos.

Sobre o adversário do Santos no amistoso

Fundada em 1963, a equipe representa o Espírito Santo na competição internacional e chega com a bagagem de quem soma 18 títulos do Campeonato Capixaba, além de conquistas como a Copa Espírito Santo, Taça Cidade de Vitória e Copa dos Campeões do Estado.

Conhecida como Locomotiva Grená, a Desportiva é o único time capixaba a ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro, em diferentes momentos de sua trajetória. Com sede em Cariacica e uma torcida tradicional no cenário local, o clube será o anfitrião do torneio e buscará fazer valer o mando de campo diante de adversários nacionais e internacionais.