Torcedores do Santos apontam condição para aceitar pedido de perdão de Neymar

Neymar foi expulso na partida entre Santos e Botafogo, neste domingo (1º), pelo Brasileirão, após marcar um gol de mão que acabou anulado. O atacante se manifestou em suas redes sociais pedindo perdão pelo erro em campo. Nas redes sociais, torcedores do Santos deram as condições para aceitar o pedido do craque.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Neymar contra torcida do Botafogo irrita web: ‘Pegou pilha’

Ainda sem definição sobre o seguimento do contrato com o clube, Neymar viu parte dos torcedores colocando uma renovação como condição para perdoar o jogador. O camisa 10 tem contrato até o fim do mês e pode ter feito sua última partida na Vila Belmiro.

➡️Nova camisa do Santos em homenagem a Neymar vira ‘febre’ na Vila: ‘Boas memórias’

Neymar pede desculpas

Ao término do jogo, o camisa 10 usou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores e aos companheiros de time. Neymar ainda assumiu a responsabilidade pelo tropeço e pediu para colocarem os três pontos “na sua conta”.

continua após a publicidade

— O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!!! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta — disse Neymar.

Apesar de assumir o erro, o atacante também criticou a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda (ES). Segundo ele, o primeiro cartão amarelo foi aplicado de forma equivocada.

continua após a publicidade

— Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim hein… pqp. É só a minha opinião… por favor não me punam mais — completou o camisa 10.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Essa pode ter sido a última partida de Neymar pelo Santos em sua segunda passagem. Com contrato até o fim de junho e suspenso por cartão vermelho, o camisa 10 não viaja para Fortaleza e pode ter se despedido do clube.

Nesta passagem, o atacante disputou 12 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Em entrevistas recentes, Neymar evitou dar detalhes sobre seu futuro, enquanto Neymar Pai mencionou a existência de “outras propostas”.