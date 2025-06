Cruzeiro confirma saída de Alexandre Mattos

O Cruzeiro oficializou a saída do CEO da SAF, Alexandre Mattos, na tarde desta segunda-feira (2). O clube celeste publicou o anúncio nas redes sociais, em que o próprio dirigente agradece ao dono da SAF, Pedro Lourenço, e deseja sorte ao Cruzeiro. Alexandre Mattos está livre para acertar com o Santos para substituir Pedro Martins, que se demitiu na semana passada.

- Quero agradecer ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro, a toda direção e toda a torcida do clube por esse um ano intenso de trabalho e de reconstrução desse gigante do futebol brasileiro. Levo comigo a admiração e o respeito ao Pedro Lourenço e muito obrigado pela oportunidade de trabalhar sob seu comando. Ao Cabuloso, que levo no coração, a melhor sorte do mundo – publicou Alexandre Mattos.

O Cruzeiro também agradeceu a Alexandre Mattos “pelos relevantes serviços prestados” e desejou “sucesso na sequência da carreira do profissional”.

Inicialmente, o clube celeste não vai contratar um substituto para Mattos. O departamento de futebol segue sob o comando de Paulo Pelaipe, indicado pelo dirigente que deixou o clube nesta segunda-feira (2).

Alexandre Mattos teve duas passagens pelo Cruzeiro

Alexandre Mattos estava no Cruzeiro desde abril de 2024, quando Pedro Lourenço adquiriu 90% da SAF junto à Ronaldo Fenômeno. Inicialmente, ele chegou para ser o diretor de futebol e, com a saída de Gabriel Lima, que vinha da gestão anterior, Mattos passou a ocupar o cargo de CEO. Ele teve uma passagem anterior, de março de 2012 a dezembro de 2014.

Em abril deste ano, diante da demora da equipe em apresentar bons resultados, Pedro Lourenço admitiu que o Cruzeiro havia errado nas contratações, numa crítica direta ao CEO do clube, Alexandre Mattos:

- A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Trouxemos jogadores que não deveriam ser contratados. É um erro. O futebol não perdoa a gente com erros – afirmou o dono da SAF do Cruzeiro.

Com a evolução do trabalho de Leonardo Jardim, que passou a atuar como um manager, como é comum no futebol europeu, Alexandre Mattos perdeu força no Cruzeiro. O dirigente passou a ser criticado pelos torcedores e não vinha aparecendo mais publicamente tanto quanto antes. Ele se despediu dos jogadores após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão.