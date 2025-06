Neymar protagonizou o confronto entre Santos e Botafogo de maneira negativa. O craque foi expulso na segunda etapa após marcar um gol de mão, em toque intencional, e receber o segundo amarelo no confronto, aplicado pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

Jornais internacionais repercutiram o lance que custou caro ao Peixe, já que, com um a menos, a equipe comandada por Cléber Xavier foi punida com o gol de Artur, que deu a vitória por 1 a 0 ao Glorioso. O diário argentino "Olé", por exemplo, apontou o lance como ingênuo e evidente para a marcação do árbitro.

- Neymar recebeu seu primeiro amarelo desde a volta ao Santos. O atacante, em seu segundo jogo depois da recuperação da (última) lesão, cometeu um erro muito ingênuo. Já amarelado, colocou a mão para converter um gol, em situação muito evidente - declarou o periódico.

Neymar é criticado por expulsão em Santos x Botafogo (Foto: Reprodução)

Já o "Nuestro Diario", de Guatemala, comparou o lance do camisa 10 paulista com a eterna "Mão de Deus" de Diego Maradona. O ídolo argentino, em 1986, marcou um gol sobre a Inglaterra usando a mão esquerda, nas quartas de final da Copa do Mundo, que terminou em título albiceleste sob a batuta do craque.

🟥 Expulso, Neymar prejudica o Santos frente ao Botafogo

Com um a mais em campo, o Botafogo controlou as ações, aproveitou os espaços e abriu o placar aos 40 minutos da segunda etapa. Artur recebeu pela direita, encarou a marcação, cortou para o meio e cruzou na direção do gol. Santi Rodríguez chegou na bola, não alcançou, mas enganou Gabriel Brazão, que nada pôde fazer. Gol dado para o camisa sete do Glorioso, o tento que confirmou os três pontos na Vila Belmiro. Os comandados de Renato Paiva agora estão em nono, com 15 pontos, enquanto o time de Cléber Xavier ocupa a 18ª posição, com apenas oito.

