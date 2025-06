Pedro Certezas provoca Neymar após vitória do Botafogo: ‘Muito obrigado por existir’

O jornalista da TNT Sports e torcedor fanático do Botafogo, Pedro Certezas, usou as redes sociais para comemorar a primeira vitória do Glorioso como visitante neste Brasileirão e provocou o atacante Neymar. O camisa 10 do Santos acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo, por tentar fazer um gol com a mão.

Em seu Instagram, o influenciador falou sobre a pressão que o Santos vinha implementando no segundo tempo, ironizou a expulsão de Neymar e agradeceu pela existência do craque brasileiro.

- Senhor Neymar Jr, muito obrigado por existir! Meu Deus do céu, o Santos colocando uma pressão maluca, o malandro me bota a mão na bola e é expulso. Botafogo vence na Vila Belmiro e o Santos consegue se afundar na luta contra o rebaixamento. Neymar, juro por Deus, talvez tenha sido o seu último jogo pelo Santos Futebol Clube, mas fechou com chave de ouro. O atual campeão brasileiro e da América agradece! É o Glorioso, obrigado Neymar! - declarou Pedro Certezas.

Neymar pode ter feito último jogo pelo Santos

O contrato de Neymar com o Santos se encerra no próximo dia 30 de junho e o futuro do craque segue em aberto. Caso não renove com o Peixe, o camisa 10 pode ter feito o último jogo com a camisa santista, neste domingo (1º). Durante o amistoso com o RB Leipzig, na última quarta-feira (28), o astro chegou a declarar que só voltaria a falar sobre renovação após o jogo contra o Fortaleza, no próximo dia 12.

— Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12 - disse Neymar.

Acontece que com a expulsão no jogo de hoje, Neymar não estará disponível para o duelo na capital cearense. A diretoria do Santos trata o assunto com otimismo, a expectativa é de que o vínculo seja renovado até a Copa do Mundo de 2026.