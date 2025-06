O que o Santos pode esperar de Alexandre Mattos?

O Santos está próximo de anunciar Alexandre Mattos como CEO do clube, para a vaga deixada por Pedro Martins. A expectativa é de que ele chegue à Baixada Santista nos próximos dias.

Na última segunda-feira (02), o Cabuloso anunciou o desligamento do empresário. Em nota, ele agradeceu a Pedro Lourenço, dono de 90% das ações da SAF, e a toda a direção. Mattos ainda desejou sorte e demonstrou gratidão pela oportunidade no clube.

Ele chegou ao Cruzeiro em abril do ano passado, mas perdeu espaço ao não centralizar mais as decisões estratégicas, cedendo protagonismo a Pedro Júnior, vice-presidente e filho de Pedro Lourenço, além do técnico Leonardo Jardim. O contrato era válido até o fim de 2028.

Nascido em Belo Horizonte, Alexandre Mattos é gestor executivo de futebol desde 2005. Ele acumula passagens por América-MG (2005–2011 e 2024), Cruzeiro (2012–2014 e 2024), Palmeiras (2015–2019), Atlético-MG (2020), Athletico Paranaense (2022–2023) e Vasco (2023).

Em Minas Gerais, ganhou reconhecimento no Coelho como diretor executivo de futebol, tendo levado o clube à elite do futebol brasileiro em 2011. No Cabuloso, exerceu o mesmo cargo, sendo responsável pela montagem do elenco bicampeão Brasileiro, com boa produção de receitas com venda de atletas e a reformulação do programa de sócio-torcedor.

No Verdão, assumiu a direção de futebol no fim da gestão de Paulo Nobre e no início da presidência de Maurício Galiotte. Conquistou três títulos nacionais e contribuiu para a reestruturação física e administrativa do clube, além de participar da montagem dos elencos campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão.

No Galo, também foi responsável pela montagem do elenco em meio à pandemia e conquistou um estadual. Já no Athletico-PR, pediu demissão do cargo de CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional. Foi vice-campeão da Libertadores de 2022. Em 2023, atuou como Diretor Executivo de Futebol do Vasco.

Como pode ajudar?

A chegada do dirigente visa resolver um problema que existe desde o início do ano no Peixe: a direção do futebol. O clube sondou alguns nomes de dirigentes ligados ao Flamengo, Corinthians, Criciúma, Juventude e até mesmo Paulinho, do Mirassol, para o cargo de coordenador de futebol.

No início da temporada, o elenco santista seria montado por Alexandre Gallo, que foi demitido após a chegada de Pedro Martins, contratado para ocupar a função de CEO. Pouco tempo depois, Paulo Bracks, que exercia a função de diretor de futebol, deixou o clube alvinegro e foi para o Galo.

Pedro Martins entrou em algumas rotas de colisão com a diretoria, pediu demissão, e o clube, que iniciou o ano com três diretores, atualmente vive um momento de reformulação. Em entrevista coletiva no mês de abril, Pedro chegou a afirmar que o saudosismo poderia matar o Santos.

Alexandre Mattos chega ao Alvinegro Praiano justamente para assumir a responsabilidade pela gestão do futebol, diferentemente de Martins, que tinha uma função mais ampla. A ideia era que Pedro Martins atuasse na Vila Belmiro, e não no CT Rei Pelé.

Com ele, também chega a bagagem dos títulos conquistados por Cruzeiro e Palmeiras entre 2013 e 2018. Por outro lado, os trabalhos mais recentes não são tão expressivos. Mattos também tem o histórico de montar bons elencos com grandes investimentos, algo que ele não encontrará no Santos, que enfrenta um grave problema de caixa.

Apesar da dificuldade financeira, o Peixe espera contar com a renovação de Neymar, que tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho. Expulso no jogo diante do Botafogo, o camisa 10 não atuará contra o Fortaleza, fora de casa, no dia 12 de junho.

Mattos também chega com a finalidade de reformular o clube durante a pausa para o Mundial de Clubes da FIFA. O presidente Marcelo Teixeira já afirmou que chegadas e saídas são esperadas neste meio de temporada.