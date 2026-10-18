Philippe Coutinho viveu uma noite especial com a camisa do Santos. O meia comemorou seu primeiro gol pelo clube na tarde deste domingo (18), na vitória de virada sobre o Fluminense, no Maracanã, e destacou a emoção de voltar a balançar as redes em um estádio com tanta história. O jogador também valorizou o desempenho da equipe, que, na avaliação dele, mereceu o resultado positivo.

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— Estou me sentindo bem, feliz demais. Voltar a sentir essa emoção de marcar um gol, principalmente neste estádio, que tem tanta história. Então, hoje saio daqui muito feliz, minha família está feliz e acredito que fizemos um grande jogo. Merecemos a vitória, jogamos bem — afirmou Coutinho após a partida.

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Além da comemoração individual, o camisa santista analisou a atuação coletiva diante do Fluminense. O meia reconheceu a qualidade do adversário na saída de bola, mas avaliou que o Santos conseguiu ajustar a marcação no segundo tempo para melhorar seu desempenho.

Coutinho também evitou atribuir o resultado apenas à atuação do quarteto ofensivo, ressaltando que a equipe toda teve participação importante na vitória.

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— O time do Fluminense é uma grande equipe. Eles sabem sair jogando muito bem lá de trás. Acho que no segundo tempo conseguimos encaixar melhor a marcação, não acho que foi por conta do quarteto, o time todo jogou bem, merecemos a vitória e saímos daqui muito contentes — completou.