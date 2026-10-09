Neymar não desperdiça pênalti desde volta ao Santos; relembre as cobranças perdidas na carreira
Atacante converteu oito cobranças desde o retorno ao Peixe, enquanto levantamento registra 22 pênaltis desperdiçados ao longo da carreira
Neymar foi decisivo para o Santos no empate por 2 a 2 com o Flamengo, na quinta-feira (8), ao marcar os dois gols da equipe em cobranças de pênalti. O desempenho reforçou a sequência positiva do camisa 10 nas penalidades desde seu retorno ao Peixe, em 2025.
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Apesar do bom aproveitamento recente, Neymar já desperdiçou cobranças ao longo da carreira. Segundo os dados do Transfermarkt, o atacante converteu 97 pênaltis e desperdiçou outros 22, totalizando 119 cobranças registradas, com aproveitamento de aproximadamente 81,5%. A plataforma também identifica os goleiros adversários associados a cada penalidade perdida.
Neymar já desperdiçou pênaltis por Santos, Barcelona e Seleção
De acordo com os registros, o atacante soma 22 cobranças desperdiçadas. Entre os goleiros associados a esses dados estão Seung-gyu Kim, Alban Lafont, Willy Caballero, Wojciech Szczęsny, Giovanni e Victor, entre outros.
Vale ressaltar que essas informações de pênaltis desperdiçados não significam necessariamente que o goleiro tenha defendido a cobrança, já que o chute também pode ter ido para fora ou acertado a trave.
Neymar mantém aproveitamento perfeito desde o retorno ao Santos
Desde que voltou ao Santos, em janeiro de 2025, Neymar converteu as cobranças de pênalti que assumiu pelo clube. O levantamento também considera a penalidade batida pelo atacante com a camisa da Seleção Brasileira no período.
Com as duas cobranças convertidas contra o Flamengo, na quinta-feira (8), Neymar chegou a oito pênaltis convertidos em oito tentativas desde que retornou ao Santos, em janeiro de 2025. Desse total, sete foram pelo Peixe e uma pela Seleção Brasileira, contra a Noruega, na Copa do Mundo.
Último pênalti perdido foi em 2023
Os números são tão impressionantes que a última vez que o camisa 10 do Peixe desperdiçou uma cobrança foi no dia 29 de setembro de 2023. Neymar ainda no Al Hilal e foi na vitória por 2 a 0 sobre o Al Shabab, pela Liga da Árabia Saudita. Naquela ocasião, o goleiro Seung-gyu Kim, da Coreia do Sul, conseguiu fazer a defesa.
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Veja os pênaltis perdidos por Neymar
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