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Cuca avalia empate com o Flamengo e destaca reação do Santos: 'Fica aquele gostinho de quero mais'

Treinador valorizou a reação do Peixe após sair perdendo por 2 a 0, mas lamentou as chances de conquistar a vitória na Vila Belmiro

PorRafaela CardosoSantos (SP)
08/10/2026 22:48
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Cuca
Cuca, técnico do Santos, durante coletiva de imprensa (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Santos buscou o empate por 2 a 2 com o Flamengo nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, após sair perdendo por dois gols de diferença, mas deixou o campo com a sensação de que poderia ter conquistado um resultado ainda melhor. Após a partida, Cuca valorizou a reação da equipe no segundo tempo e classificou o placar como um "ótimo resultado", sem esconder o gosto de quero mais pelo desempenho nos minutos finais.

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Na avaliação do treinador, o Santos demorou a entrar no ritmo da partida e encontrou dificuldades diante da qualidade técnica do adversário. Cuca reconheceu que o Flamengo começou melhor e conseguiu aproveitar os espaços para abrir vantagem, mas destacou o equilíbrio conquistado pela equipe santista ao longo do confronto.

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— Flamengo é uma bela equipe. Um jogo contra o Flamengo é sempre um jogo muito perigoso, pois é uma equipe muito técnica, que tem que tentar jogar e ter os cuidados defensivos. Nós não começamos tão bem, demoramos um pouquinho e eles começaram melhor. Com o passar dos minutos, equilibramos o jogo e tivemos algumas oportunidades, mas eles também. Nos últimos cinco minutos, acabamos tomando dois gols — avaliou o treinador.

Depois do intervalo, o Santos conseguiu assumir o controle das ações ofensivas e pressionar o Flamengo. A equipe aproveitou a expulsão de um jogador rubro-negro e a cobrança de pênalti para voltar à partida e buscar a igualdade na Vila Belmiro.

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— Nós começamos um pouquinho abaixo também no segundo tempo, mas logo tomamos conta do jogo, tivemos aquela bola roubada no ataque em que gerou o pênalti e a expulsão, e, a partir daí, jogamos no campo de ataque o tempo todo, empatamos e, no final, fica aquele gostinho de quero mais, porque a gente poderia ter feito o terceiro gol. Mas, se nós olharmos para o primeiro tempo, em que saímos perdendo de dois a zero, eu acho que acabou sendo um ótimo resultado também. Então, fica o gosto de que podia ser melhor, mas poderia ser pior também — completou Cuca.

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Cuca comenta arbitragem de Santos x Flamengo

O treinador alvinegro também comentou a pressão sobre a arbitragem no futebol brasileiro. Cuca reconheceu que os profissionais enfrentam dificuldades em meio à cobrança dos clubes, especialmente nesta reta final de temporada, quando os pontos ganham ainda mais importância na disputa por objetivos distintos.

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— Eu não sou árbitro, nem advogado de árbitro, mas não é fácil ser árbitro. A paciência para eles é curtíssima. E não somos só nós, todas as equipes tentam pressionar de alguma forma, por discordar de algumas situações. Não é fácil — avaliou.

Cuca, técnico do Santos
(Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)


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