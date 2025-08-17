O Flamengo entrou em campo nesta terça-feira (17), no Beira-Rio, com novidade no lugar do patrocínio master no uniforme para enfrentar o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão. Ainda sem anunciar a empresa escolhida para substituir a PixBet, cujo vínculo com o Rubro-Negro foi rompido na última quarta-feira (13), a equipe estampa a logo da "Flamengo TV" nesta noite.

Na última sexta-feira (15), o Fla definiu qual será a nova patrocinadora máster do clube. Em nota, a assessoria não citou o nome da nova parceira, mas afirmou que o anúncio oficial acontecerá na próxima segunda (18).

— Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional — diz trecho da nota do Flamengo.

O Conselho Deliberativo do Flamengo votará na próxima terça-feira (19) o contrato do novo patrocínio máster do clube. O nome da marca ainda não foi divulgado e não consta no documento encaminhado aos conselheiros neste sábado (16), com a convocação para a reunião do CoDe.

Duas marcas são favoritas

Duas das empresas citadas pelo Flamengo são cotadas como favoritas: Superbet e Betano. A primeira saiu na frente. Representantes da casa de apostas, que também patrocina o Fluminense e o São Paulo, conversaram com os rubro-negros nas últimas semanas. Inclusive, um deles esteve no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Internacional. A oferta da Superbet gira em torno de R$ 200 milhões por temporada.

No entanto, a Betano, nos últimos dias, também entrou na jogada "com altas cifras". Internamente, dirigentes do Flamengo tratam o novo patrocínio como "algo histórico na história do futebol brasileiro".

Jorginho, do Flamengo, durante partida contra o Internacional pelo Brasileirão 2025; "Flamengo TV" substitui patrocínio máster (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

