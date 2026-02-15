menu hamburguer
Santos

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Velo Clube

Peixe precisa de uma vitória para avançar de fase no Campeonato Paulista

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 15/02/2026
11:04
Neymar treina com elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treina com elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após dez partidas, o torcedor santista poderá, enfim, acompanhar a estreia de Neymar pelo Santos nesta temporada. O atacante foi relacionado para o duelo contra o Velo Clube, neste domingo (15), na Vila Belmiro, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os ingressos para o jogo seguem à venda no site do Sócio Rei.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar sofreu quatro lesões na última temporada e, por isso, não conseguiu emplacar uma sequência consistente de jogos no ano passado. O craque retornou ao futebol brasileiro após 12 anos e disputou apenas 30 partidas desde então.

Na virada do ano, renovou contrato com o Peixe até o fim desta temporada. O camisa 10 sonha em figurar na lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho deste ano.

Santos x Velo Clube: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Paulistão

Além de Neymar, o atacante Gabriel Barbosa e o volante Willian Arão também são novidades na lista de relacionados. O Menino da Vila se recuperou de uma tendinite que o tirou da derrota por 2 a 1 no meio da semana para o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro.

Arão passou recentemente por uma cirurgia para retirada de cálculo renal e também se recuperou de dores na panturrilha.

O Peixe precisa vencer a partida e ainda torcer por tropeços de alguns rivais para garantir vaga no mata-mata da competição. O Alvinegro Praiano ocupa a 10ª colocação na tabela, com nove pontos, e, neste momento, está fora da zona de classificação.

O Santos busca a terceira vitória na temporada para apaziguar os ânimos com a torcida após um início irregular. No Campeonato Brasileiro, o clube ainda não venceu e ocupa a zona de rebaixamento. Antes da partida deste domingo (15), a principal torcida organizada marcou protestos nos arredores da Vila Belmiro direcionados ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

Aposte nos jogos do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Lista de relacionados:

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Velo Clube. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Velo Clube. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

