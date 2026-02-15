IA crava destino de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras no Paulistão

São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras entram em campo neste domingo (15) para disputar a oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa já estão classificados para a próxima fase. Para os duelos decisivos, uma inteligência artificial apontou os resultados dos quatro grandes clubes e a classificação final das equipes. Todos os jogos acontecem simultaneamente, às 20h30 (de Brasília).

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo entram em campo ao mesmo tempo

O Corinthians entra em campo contra o São Bernardo no Estádio Municipal 1° de Maio.

entra em campo contra o São Bernardo no Estádio Municipal 1° de Maio. Palmeiras e Guarani se enfrentam na Arena Barueri.

e se enfrentam na Arena Barueri. O Santos joga contra o Velo Clube na Vila Belmiro.

O São Paulo entra em campo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras entram em campo pelo Paulistão (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/Paulistão)

Previsão da inteligência artificial

Para a alegria de milhões de torcedores espalhados pelo mundo, o ChatGPT apontou que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos vencerão seus jogos pela última rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe da Vila Belmiro vai vencer o Velo Clube por 2 a 1, com dois gols de Gabigol. O Tricolor Paulista vencerá a Ponte Preta por 2 a 0, com gols de Jonathan Calleri. Já classificado, o Verdão vai bater o Guarani na Arena Barueri por 1 a 0, com gol de Jefté. O Timão vai vencer o São Bernardo com gol de Yuri Alberto.

Com os resultados, a inteligência artificial apontou que os quatro grandes clubes avançarão para as fases finais do Campeonato Paulista. Pelas próprias vitórias e tropeço de rivais na tabela de classificação, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo vão avançar para o mata-mata.