Carnaval: relembre clubes e craques que já foram enredo de escola de samba

O carnaval brasileiro já mostrou diversas vezes que a paixão nacional pelo futebol também pode ganhar espaço na avenida. Ao longo das décadas, clubes tradicionais e grandes ídolos do esporte serviram de inspiração para enredos que transformaram conquistas, histórias e personagens do futebol em desfiles memoráveis.

continua após a publicidade

A Beija-Flor, por exemplo, fez história em 1986 com "O mundo é uma bola", homenageando o futebol durante a Copa do Mundo no México.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já em São Paulo, torcidas organizadas como Gaviões da Fiel (Corinthians), Mancha Verde (Palmeiras) e Dragões da Real (São Paulo) frequentemente incorporam elementos de seus clubes em enredos ou símbolos, embora nem sempre como tema central exclusivo.

Jogadores homenageados no carnaval

Zico foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense, com o enredo "Arthur X: o Reino do Galinho de Ouro Na Corte da Imperatriz", em 2014. Nilton Santos, ídolo do Botafogo, ganhou tributo da Vila Isabel em 2002 com "O Glorioso Nilton Santos - Sua Bola, Sua Vida, Nossa Vila…". Ronaldo Fenômeno foi o enredo da Gaviões da Fiel no Carnaval de 2014 em São Paulo, com o tema "R9 – O Voo Real do Fenômeno". O desfile narrou sua trajetória de vida e carreira, emocionando o craque que participou ativamente no último carro alegórico. Adriano Imperador foi a figura central e homenageado da escola de samba Camisa Verde e Branco no Carnaval 2024 de São Paulo. Com o enredo "Adenla, o Imperador Nas Terras do Rei", a agremiação da Barra Funda mesclou a trajetória de vida do ex-jogador com a figura de Oxóssi, tratando-o como um símbolo de resistência e nobreza da periferia.

➡️ Aposte na sua escola de samba favorita! Clique aqui para saber mais

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Pelé e Grande Rio

A Acadêmicos do Grande Rio homenageou a cidade de Santos e Pelé no Carnaval de 2016 com o enredo "Fui no Itororó beber água e não achei, mas achei a Bela Santos e por ela me apaixonei". O desfile destacou a história do clube, o Rei Pelé e Neymar, celebrando o futebol santista com ex-jogadores e personalidades no Rio de Janeiro.

Pelé vira tema central do enredo da Grande Rio no Carnaval de 2016 (Foto: Reprodução/Globoplay)

Carnaval de 1995: Flamengo e Estácio de Sá

Em 1995, a Estácio de Sá levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Uma Vez Flamengo...", uma homenagem ao centenário do clube.

A apresentação contou a história do clube desde a fundação até a consolidação como uma das maiores potências do futebol mundial. A escola apostou em alegorias e fantasias que representavam momentos marcantes da trajetória flamenguista, exaltando conquistas, a paixão da torcida e a identidade popular do time.

continua após a publicidade

Entre os destaques do enredo estiveram referências a grandes ídolos do clube, como Zico e Júnior, símbolos de uma das gerações mais vitoriosas da história rubro-negra. Os jogadores foram lembrados como personagens fundamentais na construção do prestígio do Flamengo, especialmente pelas conquistas nacionais e internacionais que marcaram época.

Carnaval de 1998: Vasco e Unidos da Tijuca - a origem do Hino do Centenário

A Unidos da Tijuca levou para a avenida um enredo que destacou não apenas as conquistas esportivas do Vasco, mas principalmente sua relevância histórica e social na formação cultural brasileira.

Durante a apresentação, a Vila Isabel resgatou a trajetória do Vasco desde a fundação, ressaltando o papel pioneiro do clube na luta contra o preconceito racial e social no esporte. O desfile relembrou momentos históricos em que o time cruz-maltino abriu espaço para atletas de diferentes origens em uma época em que o futebol brasileiro ainda enfrentava fortes barreiras elitistas.

Outro elemento que marcou a apresentação foi a incorporação da música conhecida popularmente como o "Hino do Centenário", que ganhou enorme força nas arquibancadas.

Rocinha e Fluminense

Em 2003, a Rocinha levou o Fluminense para a Avenida, com o enredo "Nas asas da realização, entre glórias e tradições, a Rocinha faz a festa dos 100 anos de campeão... Sou tricolor de coração!".

Botafogo Samba Clube

A Botafogo Samba Clube é a escola ligada a torcida de clube com mais sucesso até aqui no Carnaval do Rio. Em 2025, estreando na Sapucaí, a agremiação teve como enredo a história do clube e do bairro.