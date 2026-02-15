Carnaval: relembre clubes e craques que já foram enredo de escola de samba
Clubes e ídolos do futebol já brilharam na Avenida
O carnaval brasileiro já mostrou diversas vezes que a paixão nacional pelo futebol também pode ganhar espaço na avenida. Ao longo das décadas, clubes tradicionais e grandes ídolos do esporte serviram de inspiração para enredos que transformaram conquistas, histórias e personagens do futebol em desfiles memoráveis.
A Beija-Flor, por exemplo, fez história em 1986 com "O mundo é uma bola", homenageando o futebol durante a Copa do Mundo no México.
Já em São Paulo, torcidas organizadas como Gaviões da Fiel (Corinthians), Mancha Verde (Palmeiras) e Dragões da Real (São Paulo) frequentemente incorporam elementos de seus clubes em enredos ou símbolos, embora nem sempre como tema central exclusivo.
Jogadores homenageados no carnaval
- Zico foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense, com o enredo "Arthur X: o Reino do Galinho de Ouro Na Corte da Imperatriz", em 2014.
- Nilton Santos, ídolo do Botafogo, ganhou tributo da Vila Isabel em 2002 com "O Glorioso Nilton Santos - Sua Bola, Sua Vida, Nossa Vila…".
- Ronaldo Fenômeno foi o enredo da Gaviões da Fiel no Carnaval de 2014 em São Paulo, com o tema "R9 – O Voo Real do Fenômeno". O desfile narrou sua trajetória de vida e carreira, emocionando o craque que participou ativamente no último carro alegórico.
- Adriano Imperador foi a figura central e homenageado da escola de samba Camisa Verde e Branco no Carnaval 2024 de São Paulo. Com o enredo "Adenla, o Imperador Nas Terras do Rei", a agremiação da Barra Funda mesclou a trajetória de vida do ex-jogador com a figura de Oxóssi, tratando-o como um símbolo de resistência e nobreza da periferia.
Pelé e Grande Rio
A Acadêmicos do Grande Rio homenageou a cidade de Santos e Pelé no Carnaval de 2016 com o enredo "Fui no Itororó beber água e não achei, mas achei a Bela Santos e por ela me apaixonei". O desfile destacou a história do clube, o Rei Pelé e Neymar, celebrando o futebol santista com ex-jogadores e personalidades no Rio de Janeiro.
Carnaval de 1995: Flamengo e Estácio de Sá
Em 1995, a Estácio de Sá levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Uma Vez Flamengo...", uma homenagem ao centenário do clube.
A apresentação contou a história do clube desde a fundação até a consolidação como uma das maiores potências do futebol mundial. A escola apostou em alegorias e fantasias que representavam momentos marcantes da trajetória flamenguista, exaltando conquistas, a paixão da torcida e a identidade popular do time.
Entre os destaques do enredo estiveram referências a grandes ídolos do clube, como Zico e Júnior, símbolos de uma das gerações mais vitoriosas da história rubro-negra. Os jogadores foram lembrados como personagens fundamentais na construção do prestígio do Flamengo, especialmente pelas conquistas nacionais e internacionais que marcaram época.
Carnaval de 1998: Vasco e Unidos da Tijuca - a origem do Hino do Centenário
A Unidos da Tijuca levou para a avenida um enredo que destacou não apenas as conquistas esportivas do Vasco, mas principalmente sua relevância histórica e social na formação cultural brasileira.
Durante a apresentação, a Vila Isabel resgatou a trajetória do Vasco desde a fundação, ressaltando o papel pioneiro do clube na luta contra o preconceito racial e social no esporte. O desfile relembrou momentos históricos em que o time cruz-maltino abriu espaço para atletas de diferentes origens em uma época em que o futebol brasileiro ainda enfrentava fortes barreiras elitistas.
Outro elemento que marcou a apresentação foi a incorporação da música conhecida popularmente como o "Hino do Centenário", que ganhou enorme força nas arquibancadas.
Rocinha e Fluminense
Em 2003, a Rocinha levou o Fluminense para a Avenida, com o enredo "Nas asas da realização, entre glórias e tradições, a Rocinha faz a festa dos 100 anos de campeão... Sou tricolor de coração!".
Botafogo Samba Clube
A Botafogo Samba Clube é a escola ligada a torcida de clube com mais sucesso até aqui no Carnaval do Rio. Em 2025, estreando na Sapucaí, a agremiação teve como enredo a história do clube e do bairro.
