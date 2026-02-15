Pentacampeões defendem Neymar na Copa do Mundo: 'Com uma perna só'

A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue dividindo opiniões. Em entrevista ao "Charla Podcast", três campeões mundiais com a Seleção Brasileira em 2002 analisaram o cenário e opinaram sobre a possível convocação do camisa 10 do Santos. Júnior, Vampeta e Denílson avaliaram o momento do jogador, que se recupera de lesão no joelho.

O lateral afirmou que convocaria o jogador de 34 anos independentemente das circunstâncias atuais e ressaltou a capacidade técnica do atacante, mesmo em condição física limitada.

— Neymar, eu levaria com certeza. Com uma perna só é melhor que todos.

Vampeta, por sua vez, declarou que neste momento não incluiria o jogador na convocação, mas ponderou que a decisão depende da evolução do atleta até o período que antecede o torneio. O ex-volante também citou a posição que atribui a Neymar em uma lista histórica de jogadores brasileiros.

— Amanhã, não (levaria o Neymar). Daqui a cinco meses depende dele… E querem me matar porque coloco o Neymar entre os cinco maiores de todos os tempos. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Aí (depois) vem Ronaldinho, Rivaldo e Rivellino.

Por fim, Denílson afirmou que a presença do atacante não deve ser questionada caso ele esteja em condições de jogo. O ex-jogador ainda destacou que a definição depende do próprio desempenho do atleta após o retorno aos gramados.

— Neymar é um fenômeno. Estando bem, não tem discussão. Não tem como estar voando e não levar. Está nas mãos dele. Ele está sem jogar, você vai ver quando voltar.

Desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, Neymar ainda não voltou a vestir a camisa da equipe. O jogador passou por cirurgia no joelho ao fim da temporada de 2025 e segue em processo de recuperação, com retorno previsto para este domingo (15), no duelo entre Santos e Velo Clube.

