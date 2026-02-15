menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Pentacampeões defendem Neymar na Copa do Mundo: 'Com uma perna só'

Júnior, Vampeta e Denílson avaliam possível convocação do jogador do Santos à Seleção Brasileira

Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Léo Piva/ Santos FC)
imagem cameraNeymar comemora vitória do Santos (Foto: Léo Piva/ Santos FC)
A presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue dividindo opiniões. Em entrevista ao "Charla Podcast", três campeões mundiais com a Seleção Brasileira em 2002 analisaram o cenário e opinaram sobre a possível convocação do camisa 10 do Santos. Júnior, Vampeta e Denílson avaliaram o momento do jogador, que se recupera de lesão no joelho.

O lateral afirmou que convocaria o jogador de 34 anos independentemente das circunstâncias atuais e ressaltou a capacidade técnica do atacante, mesmo em condição física limitada.

— Neymar, eu levaria com certeza. Com uma perna só é melhor que todos.

Vampeta, por sua vez, declarou que neste momento não incluiria o jogador na convocação, mas ponderou que a decisão depende da evolução do atleta até o período que antecede o torneio. O ex-volante também citou a posição que atribui a Neymar em uma lista histórica de jogadores brasileiros.

— Amanhã, não (levaria o Neymar). Daqui a cinco meses depende dele… E querem me matar porque coloco o Neymar entre os cinco maiores de todos os tempos. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Aí (depois) vem Ronaldinho, Rivaldo e Rivellino.

Por fim, Denílson afirmou que a presença do atacante não deve ser questionada caso ele esteja em condições de jogo. O ex-jogador ainda destacou que a definição depende do próprio desempenho do atleta após o retorno aos gramados.

— Neymar é um fenômeno. Estando bem, não tem discussão. Não tem como estar voando e não levar. Está nas mãos dele. Ele está sem jogar, você vai ver quando voltar.

Desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, Neymar ainda não voltou a vestir a camisa da equipe. O jogador passou por cirurgia no joelho ao fim da temporada de 2025 e segue em processo de recuperação, com retorno previsto para este domingo (15), no duelo entre Santos e Velo Clube.

Neymar em treino do Santos no CT Rei Pelé
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais, Neymar em treino do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

