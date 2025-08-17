PC Oliveira vê erro capital da arbitragem em Santos x Vasco

A partida entre Santos e Vasco, deste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão, foi marcada por uma polêmica de arbitragem. O lance aconteceu logo no primeiro minuto do confronto, quando Hugo Moura deu uma entrada temerária em Tiquinnho Soares. O camisa 25 do Cruzmaltino foi advertido apenas com um amarelo.

Durante a transmissão do confronto, pela Rede Globo, Paulo César de Oliveira, especialista em arbitragem, apontou que o árbitro Ramon Abatti Abel errou no lance. Para ele, Hugo Moura deveria ter sido expulso. A opinião foi exposta pelo narrador Gustavo Villani.

- Quero saber do nosso consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira. Segundo ele, estivesse em campo ou na sala de vídeo, era lance para expulsão - disse o narrador.

O lance

O crônometro não tinha marcado nem um minuto completo, quando o camisa 9 do Santos dominou uma bola no meio de campo, e ao tentar realizar um pivo, foi atingido no rosto pela chuteira de Hugo Moura. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel aplicou apenas um cartão amarelo. O VAR não entrou em ação. Veja a jogada abaixo: