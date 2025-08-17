Coutinho explica goleada do Vasco no Santos: ‘O caminho é bonito’
Cruz-Maltino venceu o Peixe por 6 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco atropelou o Santos e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido e que não soube conter o avanço dos cariocas. Na saída de campo, Coutinho explicou o placar elástico, que contrasta com o momento recente do Gigante da Colina.
Relacionadas
➡️ Vasco impõe goleada histórica ao Santos no Morumbis pelo Brasileirão
— A gente não vinha tendo resultados positivos, mas a equipe tava produzindo, jogando bem. Eu acho que muitos desses resultados a gente poderia ter saído vitorioso, mas o futebol é assim. A gente seguiu trabalhando, vamos seguir trabalhando, independente da vitória de hoje. E é isso, o caminho é bonito, a gente tem muita coisa para conquistar, mas com o trabalho que a gente chega lá. Então, manter os pés no chão depois desse jogo e essa semana já tem jogo de novo e concentrar, enfim, para a gente seguir bem e ir confiante para ter bons resultados e conquistar coisas grandes com esse time.
Ficha Técnica:
SANTOS 0 X 6 VASCO
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, em São Paulo
🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
🟨 Cartão amarelo: Luisão e Neymar (Santos) - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco)
🥅 Gols: Lucas Piton (17'/1ºT), David (7'/2T), Philippe Coutinho (8' e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT) - Vasco
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Luca) e Guilherme
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira (GB); Rayan e David (Léo Jacó)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias