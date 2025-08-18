Neto detona reação de Neymar com goleada do Vasco: ‘Juvenil’

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o apito final do confronto, o atacante Neymar deixou o campo chorando. A cena incomodou o ex-jogador Neto, que criticou o camisa 10 do Peixe.

Durante o programa "Apito Final", da emissora Band, o ídolo do Corinthians rasgou o verbo contra o atacante. Neto questionou o fato de Neymar não ter jogado bem a partida e classificou o choro em campo como "juvenil".

- Acabou o jogo e o Neymar sentou. Tá chorando. Cara, como ele gosta de fazer esse tipo de média. Chorou nos braços do Fernando Diniz. Não correu, não jogou, não deu um chute e agora tá chorando. Gente, por favor. Ele tomou cartão, mas tá chorando. Por quê você não jogou? Não correu? Não fez gol? Não ajudou o time? - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Como isso demostra uma coisa ridículo por parte dos outros jogadores. Eu gosto do Santos, vocês não. A torcida ficou de costas. Aí o jogador, que é o ídolo da maioria, não meu, mas das pessoas, fica sentando chorando depois de uma derrota. O capitão do time chora lá dentro (do vestiário). Atitude de juvenil - concluiu.

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.