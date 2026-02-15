O que o Santos precisa para se classificar no Paulistão? Veja cenários

Em clima de decisão, o Santos entra em campo neste domingo (15), contra o Velo Clube, em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo será às 20h20 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 8ª rodada da competição.

No ano passado, o Peixe chegou até a semifinal, quando foi derrotado pelo atual campeão Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Em 2024, o Alvinegro Praiano foi finalista do estadual, mas perdeu o segundo jogo da decisão para o Palmeiras.

Já em 2023, 2022 e 2021, o time da Baixada Santista não conseguiu a classificação para as quartas de final do Paulistão e lutou contra o rebaixamento.

Neymar e Gabriel Barbosa podem jogar juntos pela primeira vez com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cenários:

O Santos está fora da zona de classificação do Paulistão. A equipe ocupa a 10ª colocação, com nove pontos conquistados e apenas duas vitórias em sete partidas. Tem um ponto a menos do que o São Paulo, que fecha o G-8.

Até o momento, apenas o Novorizontino, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino e a Portuguesa já carimbaram a vaga de forma antecipada para o mata-mata.

Além de vencer o Velo Clube, o Peixe precisa torcer por tropeços dos rivais. O melhor cenário seria um empate entre Botafogo (SP) e Capivariano, que se enfrentam em Ribeirão Preto.

Caso haja um vencedor nesse confronto, o Alvinegro terá de torcer para que o São Paulo não vença a Ponte Preta (já rebaixada), em Campinas, ou para uma derrota do Guarani diante do vice-líder Palmeiras, na Arena Barueri, ou ainda para que o Corinthians seja superado pelo São Bernardo, fora de casa.

Em caso de empate do Timão, o Santos precisaria tirar uma diferença de quatro gols no saldo para avançar.

