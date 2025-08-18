Algoz de Neymar, Coutinho também foi carrasco de Messi; entenda

Não foi a primeira vez que Philippe Coutinho se viu como carrasco de um ex-companheiro. Neste domingo (17), o Vasco atropelou o Santos de Neymar por 6 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O placar foi tão elástico que o craque santista saiu aos prantos do gramado sendo consolado pelo técnico cruzmaltino Fernando Diniz. O camisa 10 Cruz-maltino marcou duas vezes.

Philippe Coutinho e Neymar já jogaram juntos pelas categorias de base da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2018, os dois levaram o Brasil às quartas de final da competição. Foram eliminados pela Bélgica. Derrota no tempo normal por 2 a 1.

Coutinho não fez apenas Neymar como vítima. Há cinco anos, em 2020, no mesmo mês de agosto, o Barcelona de Lionel Messi foi atropelado pelo Bayern de Munique do atual camisa 10 do Vasco.

Na ocasião, defendendo o time alemão, o brasileiro enfrentou Messi em jogo válido pelas quartas de final da Champions League. O Bayern de Munique venceu o rival por 8 a 2. Diferentemente deste domingo, quando foi titular do Vasco, Coutinho começou no banco de reservas. O jogador entrou aos 30 minutos do segundo tempo e ainda teve a oportunidade de marcar duas vezes diante do time catalão.

Depois da partida contra o Santos, Philippe Coutinho foi perguntado se teria conversado com Neymar após a goleada. O resultado foi o pior de toda a carreira do camisa 10 do Santos.

- Não, não conversei com ele ainda. Mas deve estar chateado, porque perdeu o jogo. Faz parte. É normal do atleta e ele sabe, muito melhor do que todos nós aqui,como é a vida de atleta - disse o meia-atacante na saída do Morumbis

Coutinho acrescentou que o trabalho feito pela comissão técnica de Fernando Diniz está no caminho certo para a equipe subir de produção no Brasileirão.

- Era um jogo super importante pra gente. Assim como o próximo também é. A gente trabalhou muito pra fazer um bom jogo hoje e, como falei anteriormente, a gente vinha já fazendo bons jogos e os resultados não vinham acompanhando. Hoje foi muito importante a gente sair vitorioso pra que a gente veja que o trabalho é importante. E precisa ser ressaltado esse trabalho do nosso treinador. Um cara que vem mudando muita coisa ali e que acredita muito no nosso potencial. E é isso! Hoje foi um grande jogo nosso! Saio daqui muito feliz e confiante - destacou a estrela vascaína

O próximo compromisso do Vasco vai ser contra o Corinthians em São Januário. A partida está marcada para o dia 24 de agosto, às 16h (de Brasília).

