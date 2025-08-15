Estrangeiros reagem a novo reforço do São Paulo: ‘Sem brincadeira’

O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação do zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Toloi, que estava sem clube após encerrar sua passagem pela Atalanta, da Itália, na última temporada. Assim que a informação começou a circular na mídia internacional, pessoas de vários países comentaram sobre o novo reforço do São Paulo.

O defensor de 34 anos firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026, com cláusula que permite a prorrogação do contrato até o fim de 2027. A contratação, sem custos, é vista como uma oportunidade de mercado pela diretoria.

Quando a notícia começou a sair, pessoas de vários países começaram a se manifestar sobre Rafael Tolói, o mais novo reforço do São Paulo. Veja abaixo.

Rafael Toloi, novo reforço do São Paulo (Foto: AFP)

Veja reação estrangeira do novo reforço do São Paulo

"Curioso para ver como ele performa como reforço do São Paulo"

"Toloi não dá, sem brincadeira"

Primeiras palavras no retorno

Na chegada como novo reforço do São Paulo, o atleta já falou como jogador no clube no aeroporto. Ele se mostrou feliz com a decisão de vir para o Brasil mais uma vez.

— Estou muito feliz com esse retorno. Acho que é o sonho de qualquer atleta jogar no São Paulo, e eu estou aqui pela segunda vez. É muito especial para mim. Estou mais maduro. Saí daqui jovem, hoje sou pai de duas crianças, uma menina e um menino. Tenho uma boa bagagem, uma boa experiência, e tudo que eu vivi na Itália foi muito especial. A gente sabe que os objetivos aqui no São Paulo são os maiores possíveis, e eu não vejo a hora de estar com o grupo para poder ajudar — afirmou o zagueiro.

Esta será a segunda passagem de Toloi pelo clube. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao São Paulo em 2012, aos 21 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana naquele ano. No período em que vestiu a camisa tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols.

Agora, o jogador aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder reestrear. O São Paulo volta a campo neste sábado, contra o Sport, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Toloi, no entanto, não poderá atuar no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional-COL, já que o prazo de inscrições para esta fase está encerrado. Ele só poderá ser incluído na lista se o time avançar para as quartas de final.

A primeira despedida de Toloi do Morumbi ocorreu em 2015, quando se transferiu para a Atalanta. Ao longo de uma década no clube italiano, acumulou 313 jogos, 14 gols, 18 assistências e conquistou o título da Liga Europa em 2024, consolidando-se como ídolo da equipe.

Naturalizado italiano, o novo reforço do São Paulo disputou 14 partidas pela seleção da Itália, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2021. Sua carreira também inclui uma breve passagem por empréstimo pela Roma, em 2014.