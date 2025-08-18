O programa "Fechamento SporTV" desse domingo (17) propôs uma enquete aos torcedores: se Neymar acertou em voltar para o Santos. Para o ex-jogador Felipe Melo, não há dúvidas de que o astro tomou a melhor decisão, mesmo após sofrer goleada por 6 a 0 para o Vasco no Brasileirão.

- Ele está vivendo a realidade da maioria do Brasil, que nunca viveu. É um dos grandes craques da geração, um ídolo, mas temos que dar ênfase à vitória do Vasco. (...) O Neymar, não tenho dúvidas de que acertou (em voltar para o Santos). E é bom o que ele está vivendo: futebol é sempre aprendizado, está aprendendo também, se tira muitas lições em momentos difíceis - afirmou.

Na sequência, o também ex-jogador Richarlyson concordou com o companheiro de bancada.

- Também acho que ele acertou. Só teria um lugar para ele se recuperar: o Brasil, o Santos. Se não viesse para cá, iria para a MLS ou para outro time da Arábia. O lado afetivo falou mais alto. Ele sabia que não teria um grande time (no Santos) - acrescentou.

Felipe Melo, então, discordou de Richarlyson e afirmou que Neymar teria, sim, mercado na Europa. Mesmo assim, manteve a opinião de que acertou em retornar para o Santos.

- Eu discordo, teria um grande time. Ninguém pagaria o que recebe hoje, mas, se quisesse se adaptar, uma Juventus, um Milan, se interessariam - ponderou o ex-Fluminense.

Vasco goleia o Santos de Neymar, que chora ao fim do jogo

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. Na primeira etapa, o Santos reclamou de uma não-expulsão do volante vascaíno Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares.

No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê. Após o apito final, Neymar chorou e foi consolado pelo técnico cruz-maltino.

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Santos no Morumbis (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O cenário gerou revolta por parte dos torcedores do Santos. Alguns deixaram o estádio antes do apito final e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por sua vez, o Santos se manteve com 21 pontos.