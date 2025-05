Depois de sete jogos, o Santos voltou a sentir o gosto dos três pontos na noite deste domingo ao bater o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com direito a redenção de Guilherme, que marcou após pênalti perdido na Copa do Brasil na última quinta-feira, e participação de Neymar, o Peixe venceu a primeira fora de casa nesta Série A e ganhou fôlego na luta contra o Z-4.

O resultado mantém o Vitória na 17ª posição, com nove pontos, enquanto o Santos chega aos oito pontos e sobe para 18ª colocação. As duas equipes podem perder posição a depender do resultado da partida entre Bragantino e Juventude nesta segunda-feira.

Vitória x Santos no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Santos se segura no Barradão

O jogo começou frio no Barradão, com poucas jogadas de ataque de ambas as equipes. A primeira grande chance só apareceu aos 15 minutos, quando Guilherme recebeu ótimo lançamento de Barreal, saiu de cara com o goleiro Lucas Arcanjo, mas mandou por cima da meta. O Santos se soltou na partida e, aos 18 minutos, Guilherme teve uma nova chance e não perdoou. Após jogada com David Washington, o camisa 11 do Peixe foi para a área e recebeu cruzamento na medida de Souza para balançar as redes de cabeça.

Depois do gol o Vitória acordou na partida e perdeu chance cristalina em cabeceio de Renato Kayzer, que mandou para fora com o Brazão já batido no lance. Na jogada seguinte, o atacante rubro-negro colocou o goleiro para trabalhar em chute perigoso de fora da área. O Rubro-Negro tentou achar soluções na partida, mas parou na organização defensiva do Santos, que apostava em jogadas de velocidade para assustar a equipe baiana.

Time do Santos comemora gol de Guilherme contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Santos voltou para o segundo tempo mais aceso do que o Vitória e teve mais volume de jogo. A principal chance foi criada por Rollheiser, que chutou de fora da área e carimbou a trave esquerda de Lucas Arcanjo aos 19 minutos. Mesmo com dificuldades, o Rubro-Negro começou a reagir e criou oportunidade clara em chute de Léo Pereira dentro da área, que exigiu boa defesa de Brazão.

Tudo isso aconteceu com Neymar já em campo. O craque entrou aos 17 minutos, pouco participou do jogo e ainda viu o Vitória levar perigo na reta final com chegadas de Léo Pereira e Jamerson. Ainda deu tempo do camisa 10 do Peixe assustar o time baiano em cobrança de falta venenosa que exigiu grande defesa de Lucas Arcanjo. No fim, o Santos venceu a primeira partida sob o comando do técnico Cleber Xavier e arrancou fortes vaias da torcida do Vitória no Barradão.

Neymar em ação no jogo do Santos com o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos jogos

O Vitória volta a campo às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica (EQU), em Quito, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Rubro-Negro depende só de si para garantir a segunda colocação do grupo B. O time baiano só volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena.

Já o Santos tem semana livre para trabalhar antes de enfrentar o Botafogo às 16h do próximo domingo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

⚽VITÓRIA 0 x 1 SANTOS

🏆10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Salvador - BA);

🥅 Gols: Guilherme, 18'/1ºT (Santos);

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho, Ricardo Ryller, Baralhas (Vitória); Luan Peres (Santos);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.086;

💸 Renda: R$ 888.117,00.

⚽ ESCALAÇÕES

⚽Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Baralhas (Janderson), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Erick), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Lucas Braga), Osvaldo (Léo Pereira) e Renato Kayzer.

⚽Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Barreal (Neymar), Guilherme (Thaciano) e Deivid Washington (Luca Meirelles).

🟨 ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).