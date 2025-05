Cléber Xavier comemora vitória do Santos, mas pede cautela: ‘Tem que ir com calma’

Após 39 dias de jejum, o Santos voltou a conquistar três pontos no Campeonato Brasileiro. No último domingo (25), a equipe derrotou o Vitória por 1 a 0 no Barradão, com gol de Guilherme.

O resultado encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer — foram quatro empates e três derrotas no período. Apesar do alívio, o time ainda permanece na zona do rebaixamento, com apenas 26% de aproveitamento na competição.

Guilherme celebrou o fim de um incômodo jejum: ele não balançava as redes desde 19 de fevereiro, ainda no Paulistão, quando terminou como artilheiro do campeonato com 10 gols. Durante o intervalo da partida, o camisa 11 revelou que passou por momentos difíceis e dividiu a alegria com companheiros e funcionários do clube.

O técnico Cléber Xavier avaliou a atuação da equipe e destacou o desempenho de João Basso, que foi titular no lugar de Zé Ivaldo.

— Desde que cheguei, todos têm se dedicado ao máximo. O Basso já vinha sendo preparado. Ficamos sem o Gil, e o grupo ficou curto na zaga. Ele entrou bem contra o CRB, tem liderança, bom passe e vinha se entregando nos treinos. Ganhou a oportunidade com mérito — explicou.

Sobre Guilherme, Cléber fez questão de destacar a força mental do atacante:

— Ele se lesionou logo na estreia contra o CRB e ainda perdeu um pênalti. Situações que acontecem com grandes jogadores. Recuperou bem, trabalhou forte e agora nos ajuda de novo. Vamos precisar de todos até o fim.

Apesar da vitória, o treinador manteve o discurso de cautela.

— Temos que ir com calma. Sempre falamos em trabalhar jogo a jogo. Agora temos um amistoso na semana e precisamos recuperar alguns atletas. A evolução já era percebida internamente, mas faltava o resultado. Hoje controlamos o adversário, mas ainda não tivemos o domínio total da partida — analisou.

Neymar atua pelo seundo jogo seguido depois de se recuperar da lesão na coxa esquerda. Craque entrou no segundo tempo da partida contra o Vitória. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Números de Guilherme:

NO JOGO VITÓRIA X SANTOS:

64 minutos jogados

1 gol

61% acerto no passe

1/2 chutes no gol

1 grande chance perdida

2/4 duelos ganhos

Nota Sofascore 7.0

NA TEMPORADA:

23 jogos

11 gols

2 assistências

144 minutos para participar de gol

26/71 chutes no gol

37 passes decisivos

36 dribles certos

31 desarmes

Nota Sofascore 7.57

