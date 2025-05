Gabriel Brazão comemora a ‘virada de chave’ do Santos no Brasileirão

Destaque do Santos na temporada, Gabriel Brazão elogiou o desempenho do time no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Hoje foi uma virada de chave. O grupo está muito unido e vamos sair dessa juntos. É a primeira vitória fora de casa e vamos continuar com esse empenho para que tudo dê certo. Temos um grupo muito guerreiro, muito forte — destacou o goleiro santista.

O Peixe conquistou a primeira vitória sob o comando de Cléber Xavier. Até então, eram dois empates e três derrotas. A última vitória da equipe havia sido no dia 16 de abril, quando venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, sob o comando do técnico interino César Sampaio.

Com o resultado, o Alvinegro ainda permanece na zona de rebaixamento, com 8 pontos — um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4. O Fortaleza, em 16º lugar, tem 10 pontos.

Neymar e Guilherme celebram primeira vitória do Santos fora de casa pelo Brasileirão. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O alívio da vitória:

Em entrevista coletiva, o técnico Cléber Xavier comemorou o resultado e afirmou que os desfalques do time por lesão atrapalharam o andamento do planejamento das partidas.

— O peso é grande, mas temos clareza de que ainda não saímos de uma situação ruim. Além do trabalho em si, eu vinha destacando muito a força do grupo — um grupo presente, comprometido, que tem se esforçado bastante. Alguns jogadores ainda estão retornando de lesão, enfrentando dificuldades físicas, mas mesmo assim se entregando ao máximo - celebrou.

O técnico comentou sobre a qualidade do adversário e também fez um apelo à torcida. O Santos não enfrentava o Vitória desde outubro de 2018.

-Jogar aqui é difícil. O time adversário é agressivo, o campo é pesado, o que dificultou muito nossa saída de bola. Tivemos que construir com bolas longas, aproveitando os espaços nas costas deles. Tivemos uma boa chance com o Guilherme. Depois, conseguimos uma jogada trabalhada e fizemos um gol dentro da característica que temos treinado. Temos buscado também trabalhar mais com posse de bola. Criamos outra boa chance com uma bola longa para o Deivid. Eles nos causaram problemas defensivamente pelo lado esquerdo. Fizemos ajustes com o Barreal e o Léo, trazendo o Rollheiser para ajudar na recomposição. Algumas substituições foram por questões físicas, como o Basso. Jogar quinta e domingo, sob pressão e com tanto desgaste, é muito difícil. O Vitória nos incomodou bastante, é um bom time. O Brazão e a defesa foram muito bem. Tivemos muitos jogadores entrando em momentos delicados do jogo. Estou satisfeito com o desempenho e amanhã seguimos trabalhando, inclusive com o amistoso. Já aproveito para pedir o apoio da torcida, especialmente na Vila Belmiro, para que possamos respirar e sair da zona de rebaixamento.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (28), em um amistoso internacional contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha. A partida será às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.



No próximo domingo (01), o clube recebe o Botafogo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.