Neymar é punido pelo STJD por violar Protocolo Vini Jr.; veja punição
Santos pode tentar reverter a sentença no Pleno do tribunal
O atacante Neymar, do Santos, foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (28), por violar o Protocolo Vini Jr. durante o confronto contra o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A punição foi definida por maioria dos votos após o jogador cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor.
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Com a punição, Neymar desfalcará o Santos no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (28), e no confronto diante do Red Bull Bragantino, marcado para o dia 2 de novembro. A suspensão, no entanto, ainda pode ser contestada pelo clube na instância superior da Justiça Desportiva.
— Por maioria dos votos, o jogador do Santos foi suspenso por duas partidas por ter coberto a boca em discussão com Rodrigo Nestor. Por ter sido definida em primeira instância, a decisão pode ser recorrida ao Pleno, autoridade máxima do esporte no Brasil — disse o STJD em nota.
De acordo com a súmula da partida contra o Bahia, Neymar recebeu cartão vermelho direto após o intervalo por cobrir a boca com a mão durante uma discussão com Rodrigo Nestor. O árbitro também relatou que, "após ser expulso, o atleta correu em direção ao banco de reservas da equipe visitante para confrontar seu adversário, precisando ser contido por seus companheiros".
O atacante foi denunciado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê multas de R$ 100 a R$ 100 mil pelo descumprimento de determinações de entidades esportivas.
O gesto também foi considerado uma violação ao Protocolo Vini Jr., que faz parte das regras da Fifa. A Procuradoria pediu ainda que Neymar fosse punido com base no artigo 258 do CBJD, que prevê suspensão de uma a seis partidas para jogadores que tenham atitudes contrárias à disciplina ou à ética esportiva.
O que aconteceu entre Neymar e Rodrigo Nestor?
A confusão entre Neymar e Rodrigo Nestor começou aos 30 minutos do primeiro tempo da partida entre Santos e Bahia. Após uma dividida, o camisa 10 santista se irritou e arremessou a bola na direção do adversário. Pela atitude, recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, ficou suspenso para o clássico contra o Palmeiras.
No intervalo, os jogadores voltaram a discutir, e Neymar cobriu a boca com a mão enquanto falava com o meio-campista do Bahia. O gesto foi identificado pela equipe do VAR, que alertou o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Com base no Protocolo Vini Jr., criado para combater manifestações racistas no futebol, o juiz aplicou cartão vermelho direto ao atacante antes do início do segundo tempo.
Após o confronto, Rodrigo Nestor afirmou que Neymar havia sido desrespeitoso com ele e com a camisa do Bahia, além de declarar que o atacante "falhou como pessoa". O jogador do Santos, por sua vez, negou ter feito comentários ofensivos durante a discussão e acusou o adversário de tentar tirar vantagem de uma regra criada para combater o racismo.
O que é o Protocolo Vini Jr.?
O Protocolo Vini Jr. reúne medidas de combate ao racismo e a outras manifestações discriminatórias no futebol. A iniciativa ganhou força diante dos episódios de racismo sofridos por Vinícius Júnior em partidas disputadas na Espanha.
Entre as medidas previstas estão procedimentos para identificar e punir atos discriminatórios em eventos esportivos. A proibição de cobrir a boca ao se dirigir a um adversário também integra as regras disciplinares do futebol, permitindo que a arbitragem avalie situações em que o gesto possa dificultar a identificação de manifestações discriminatórias.
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