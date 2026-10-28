O Santos enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O alçapão santista, porém, ainda não foi palco de nenhuma vitória do Peixe em clássicos nesta temporada.

Desde o início do ano, o Santos realizou dez clássicos, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Vale destacar que o Palmeiras é o rival paulista que o Alvinegro mais enfrentou em 2026, com quatro duelos, somando duas derrotas e dois empates.

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Além disso, as únicas duas vitórias do Santos em clássicos na temporada ocorreram longe de seus domínios. A primeira foi contra o Corinthians, em agosto, por 1 a 0, pelo Brasileirão. A segunda ocorreu contra o São Paulo, também como visitante, em outubro, por 2 a 1.

Santos acumula apenas empates na Vila Belmiro em 2026

A Vila Belmiro ainda não presenciou nenhuma vitória santista em clássicos este ano. Ao todo, o Alvinegro enfrentou os três rivais estaduais em quatro oportunidades em seu estádio e empatou todos os confrontos.

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O último embate em casa ocorreu justamente contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, terminado em 0 a 0. As outras três partidas foram contra o Corinthians, com empates em 1 a 1 em duas oportunidades, e contra o São Paulo, também em 1 a 1.

Último triunfo em casa contra rival foi em 2025

A última vez que o Santos venceu um clássico na Vila Belmiro foi contra o próprio Palmeiras, em novembro de 2025. Na ocasião, o Peixe triunfou por 1 a 0, com gol de Rollheiser, em partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão.

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Veja sequência de jogos em casa desde a última vitória

Santos 0 x 0 Palmeiras - Setembro 2026 - Copa do Brasil;

Santos 1 x 1 Corinthians - Março 2026 - Brasileirão;

Santos 1 x 1 São Paulo - fevereiro 2026 - Brasileirão;

Santos 1 x 1 Corinthians - Janeiro 2026 - Paulistão;

Santos 1 x 0 Palmeiras - Novembro 2025 - Brasileirão.

Retrospecto recente contra o Palmeiras

No retrospecto recente contra o Palmeiras, considerando os últimos cinco jogos, o Santos soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Ao todo, o Peixe marcou dois gols e o Alviverde balançou as redes cinco vezes. Destes duelos, apenas dois foram disputados na Vila Belmiro, enquanto três tiveram mando palmeirense.

Veja os últimos cinco jogos

Santos 0-0 Palmeiras - Copa do Brasil;

Palmeiras 3-0 Santos - Copa do Brasil;

Palmeiras 1-1 Santos - Brasileirão;

Palmeiras 1-0 Santos - Paulista;

Santos 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2025.

Vila Belmiro vista de cima - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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