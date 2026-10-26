A torcida do Santos esgotou em 4 horas, nesta segunda-feira (26), os ingressos para a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras. O duelo acontece nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

De acordo com nota oficial, publicada pelo clube, todas as entradas que foram disponibilizadas para o confronto foram comercializadas. Porém, em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada.

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Esta será a terceira partida consecutiva na Vila Belmiro, com a carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Brasileirão, com mais de 16 mil torcedores presentes, recorde de público do ano no estádio, e também contra o Bahia no empate em 1 a 1, válido pela 32ª rodada, no último sábado (24).

Entradas com preços populares

Os associados também garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 70 inteira e R$ 35 meia.

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A promoção de ingressos tem como objetivo manter a torcida perto da equipe e com um público maior. Mesmo com o empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24), a expectativa é de casa cheia para o clássico.

Vila segue em reforma

Parte das obras atinge a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". Em razão do cronograma das obras, o local não foi totalmente liberado a tempo do confronto diante do Bahia no último sábado (24) e manteve restrições pontuais, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. Inicialmente, a previsão era que a liberação ocorresse para o clássico contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28), porém, o Lance! apurou que parte do setor vai se manter interditada.

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Além do setor térreo, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, seguem com estrutura provisória de tapumes para receber o público. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança adotados no empate contra o Flamengo.