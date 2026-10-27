O Santos treinou na tarde desta terça-feira (27) e finalizou a preparação para encarar o Palmeiras. A atividade comandada pelo técnico Cuca foi a última antes do clássico marcado para esta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Principal referência do elenco, Neymar foi a campo e cumpriu todas as atividades planejadas pela comissão técnica. No entanto, o atacante não enfrentará o Palmeiras por conta da suspensão sofrida no empate contra o Bahia, no último sábado (24). O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e também o vermelho direto, ficando fora dos próximos dois compromissos do Peixe.

continua após a publicidade

O provável substituto do camisa 10 deve ser Oliva. Dessa maneira, Cuca pretende manter a base da equipe que atuou na rodada passada, promovendo apenas essa alteração pela ausência forçada de Neymar.

Veja a provável escalação

Diógenes; Rodinei, Luan Peres, João Alencar e Barreal; Oliva, Gustavinho, Bontempo e Coutinho; Cebolinha e Gabigol.

Lista de jogadores no departamento médico

O Santos conta com Escobar, Willian Arão, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão sob cuidados médicos.

De acordo com apuração da reportagem, Arthur e Vinicius Lira estão avançados na transição física e iniciaram atividades no gramado. Willian Arão e Escobar também podem estar próximos de voltar, e ambos são aguardados pela comissão técnica para os próximos jogos.

continua após a publicidade

Lucas Veríssimo, por outro lado, segue tratando a lesão na posterior da coxa direita e não conta com previsão de retorno. O zagueiro pode voltar para as últimas partidas do Brasileirão. E o goleiro Brazão, após realizar a cirurgia no ombro, trabalha para voltar na próxima temporada.