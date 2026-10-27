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Santos faz último treino antes de enfrentar o Palmeiras; veja provável escalação

Atividade foi realizada na tarde desta terça-feira (27) no CT Rei Pelé; Neymar foi a campo, mas será ausência por estar suspenso

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/10/2026 19:17
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Jogadores do Santos durante o treino desta terça-feira (27)
Jogadores do Santos durante o treino desta terça-feira (27) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou na tarde desta terça-feira (27) e finalizou a preparação para encarar o Palmeiras. A atividade comandada pelo técnico Cuca foi a última antes do clássico marcado para esta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Principal referência do elenco, Neymar foi a campo e cumpriu todas as atividades planejadas pela comissão técnica. No entanto, o atacante não enfrentará o Palmeiras por conta da suspensão sofrida no empate contra o Bahia, no último sábado (24). O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e também o vermelho direto, ficando fora dos próximos dois compromissos do Peixe.

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O provável substituto do camisa 10 deve ser Oliva. Dessa maneira, Cuca pretende manter a base da equipe que atuou na rodada passada, promovendo apenas essa alteração pela ausência forçada de Neymar.

Veja a provável escalação

Diógenes; Rodinei, Luan Peres, João Alencar e Barreal; Oliva, Gustavinho, Bontempo e Coutinho; Cebolinha e Gabigol.

Lista de jogadores no departamento médico

O Santos conta com Escobar, Willian Arão, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão sob cuidados médicos.

De acordo com apuração da reportagem, Arthur e Vinicius Lira estão avançados na transição física e iniciaram atividades no gramado. Willian Arão e Escobar também podem estar próximos de voltar, e ambos são aguardados pela comissão técnica para os próximos jogos.

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Lucas Veríssimo, por outro lado, segue tratando a lesão na posterior da coxa direita e não conta com previsão de retorno. O zagueiro pode voltar para as últimas partidas do Brasileirão. E o goleiro Brazão, após realizar a cirurgia no ombro, trabalha para voltar na próxima temporada.

Neymar e Cuca conversando durante treino desta terça-feira (27)
Neymar e Cuca conversando durante treino desta terça-feira (27) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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